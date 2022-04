Le lillois OVHcloud vient d’acquérir la start-up francilienne ForePaaS, qui propose une plateforme en tant que service (PaaS) d’analyse de données, d’apprentissage automatique et d’intelligence artificielle.

La solution est multicloud : elle peut donc être déployée dans le cloud public choisi par le client. Elle s’appuie notamment sur un ensemble de projets open source pour ne pas imposer d’enfermement propriétaire.

« Cette acquisition de briques technologiques et de compétences nous permettra d’accompagner toujours plus de cas d’usage pour l’ensemble de notre clientèle en quête de solutions agiles qui facilitent leur adoption du cloud et leur confèrent une maîtrise totale du cycle de vie de leurs données », explique Thierry Souche, CTO d’OVHcloud, dans un communiqué.

Fondée en 2015 à Neuilly-sur-Seine et présidée par Paul Sinai, ForePaaS a son siège social à San Francisco. Parmi ses clients européens, la jeune pousse revendique Cora, les cinémas Pathé-Gaumont, Gefco, Vinci et Klépierre. Elle est partenaire du Mitsubishi Research Institute au japon.

« Les 23 collaborateurs des équipes ForePaaS ainsi que ses fondateurs rejoignent dès aujourd’hui les effectifs du groupe », annonce le communiqué, qui ne dévoile cependant pas le montant de l’acquisition.

L’hébergeur et fournisseur de services cloud OVH déclare détenir désormais un portefeuille de 70 solutions PaaS et prévoit de l’étendre à 80 d’ici la fin août de cette année.