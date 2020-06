3DS Outscale annonce des changements au sein de sa direction. Nouvellement promus, David Chassan et Benjamin Laplane vont rejoindre le comité exécutif de la filiale cloud de Dassault Systèmes.

David Chassan (photo) a pris la direction de la stratégie de la société. A ce titre, il prendra en charge les activités marketing et communication, ventes et avant-ventes, ressources humaines et juridiques en contribution de la stratégie. Un rôle important qui a pour but d’anticiper et d’accompagner les changements stratégiques de 3DS Outscale.

C’est en 2014 que David Chassan intègre la filiale de Dassault Systèmes au poste de directeur marketing et stratégie pour orienter l’entreprise vers les marchés européens et américains. Il lance le programme d’accélération Outscale for Entrepreneurs (ex-Scaledome). Deux ans plus tard, il s’emploie à définir les offres cloud en tant que directeur des produits. En 2017, il est promu directeur de la communication dans le but de développer la marque Outscale et renforcer son positionnement. En parallèle, il est membre actif de la commission Startups et Innovation d’Eurocloud et représente l’entreprise au sein de Cap Digital. « 3DS Outscale est né comme le pure-player du cloud et est devenu au fil des années une référence. Notre objectif est de faire de 3DS Outscale une entreprise unique qui offre à chacun de nos collaboratrices et collaborateurs la possibilité d’impulser des nouvelles idées et de les développer pour nos clients et partenaires », commente le nouveau Chief Stategy Officer dans un communiqué.

De son côté, Benjamin Laplane est nommé au poste de Chief Technology Officer. Il est en charge de l’innovation technique et du déploiement de technologies au service de la stratégie de l’entreprise et du groupe.

Benjamin Laplane intègre 3DS Outscale en 2016 comme architecte cloud pour rapidement prendre le poste de responsable avant-vente. L’une de ses principales missions est d’évangéliser les communautés techniques sur l’adoption du cloud computing et d’accompagner les DSI dans leur migration vers le cloud. Promu EMEA Chief Sales & Solutions Officer en mars 2017, il prend la direction du service commercial et avant-vente de la société où il a pour objectif de développer le portefeuille clients dans les secteurs publics et privés dans la région EMEA. « 3DS Outscale a su réunir les conditions idéales pour faire de l’entreprise un acteur de poids en matière de service et d’infrastructurecCloud. Cette ascension professionnelle interne est pour moi une réelle opportunité d’accompagner une fois encore la croissance de 3DS Outscale », affirme dans le communiqué le nouveau CTO.