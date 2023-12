Foliateam se lance dans l’accompagnement des PME dans leur Diagnostic Cybersécurité. Dispositif du plan Cyber PME porté par la Direction Générale des Entreprises avec le soutien de France 2030, le Diagnostic Cybersécurité permet aux PME de 10 à 250 personnes de bénéficier d’une subvention pour la réalisation d’une mission d’audit de leur exposition aux risques cyber et l’élaboration d’un plan de sécurisation.

Foliateam vient pour cela d’obtenir l’habilitation de deux de ses consultants – dont Jean-Éric Loisel, son directeur qualité (photo) – par Bpifrance (qui attribue les subventions). La mission dure 8 jours (8 jours-homme répartis sur une durée de 3 à 5 mois maximum) et comprend quatre étapes.

Il y a d’abord un pré-cadrage téléphonique entre l’expert, le DSI et le dirigeant de la PME. Puis la réalisation d’un diagnostic organisationnel sur site pour évaluer le niveau de sécurité des infrastructures SI, sensibiliser les utilisateurs et interviewer les responsables SI, les utilisateurs clés et les prestataires IT. Un diagnostic technique vient compléter l’analyse via la réalisation de tests pour identifier les failles de sécurité. Le tout est ponctué d’une restitution assortie de recommandations qui incluent des actions de sécurisation et des éléments de préparation à la gestion de crise cyber.

La prestation complète coûte 8800 € HT (par site d’intervention). Elle est subventionnée à hauteur de 50% par Bpifrance. Toutes les PME quel que soit leur secteur sont éligibles mais la priorité est donnée aux entreprises dont l’activité s’inscrit dans les secteurs de l’aéronautique civile et de l’énergie au sens de la directive européenne NIS2.

Foliateam espère mener une centaine de missions de Diagnostic Cybersécurité d’ici à la fin de 2024. Cette offre s’inscrit dans son plan stratégique de développement de son offre cyber. L’opérateur de services hébergés, qui revendique des milliers de PME clientes, a démarré le mois dernier une campagne de prospection sur sa base installée qui doit s’étendre sur six mois (à raison d’une centaine d’entreprises ciblées par semaine). Il vient de signer son premier client et une dizaine d’autres dossiers sont d’ores et déjà en cours de signature.

« Cyber PME » est l’équivalent pour les PME des Parcours cybersécurité de l’Agence nationale de la sécurité des systèmes d’information (ANSSI) pour les collectivités territoriales et les établissements de santé mis en place dans le cadre de France Relance.

Doté d’une enveloppe financière de 12,5 millions d’euros, ce programme a pour objectif de renforcer les compétences en cybersécurité des PME et des entreprises de taille intermédiaire (ETI) et les aider à adopter les bonnes pratiques en la matière.

Outre le Diagnostic Cybersécurité, le plan Cyber PME comprend un volet financement des dépenses de sécurisation, valable y compris pour l’achat de solutions. Les entreprises éligibles peuvent ainsi bénéficier d’une subvention allant de 30 000 à 80 000€ pour financer jusqu’à 70% des dépenses liées au plan de sécurisation préconisé dans le cadre du diagnostic.