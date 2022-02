L’opérateur alternatif basé à Saint-Maur-des-Fossés (94) complète sa palette d’expertises et sa couverture géographique avec l’acquisition de 100% du capital de l’intégrateur breton A2Com. Entreprise de 50 personnes réalisant 9 millions d’euros de chiffre d’affaires annuel, A2Com est un spécialiste des infrastructures IT. Des infrastructures qu’il installe sur site ou qu’il fournit sous forme de service via ses centres de données et qu’il opère dans le cadre de contrats d’infogérance. A2Com a également développé des expertises dans la migration Office 365, les clouds hyperscale (notamment Azure) et la protection des données (sauvegarde, reprise d’activité…). Autant de métiers sur lesquels Foliateam était peu ou pas du tout positionné, explique Bruno David président de Foliateam.

A2Com présente également l’avantage d’être certifié Iso 27001 (sur les infrastructures mais aussi sur les services managé) et HDS (Hébergeur de données de santé) sur les 6 niveaux de la certification. Des certifications qui intéressent particulièrement Foliateam – lui-même en cours de certification Iso 27001 infrastructures – notamment sur la partie HDS, l’opérateur comptant plus de 700 clients dans le domaine de la santé.

Spécialisé de son côté sur les métiers de la connectivité (liens télécom, solutions de téléphonie), l’hébergement associé, la collaboration, les communications unifiées et la relation client, Foliateam va également bénéficier de l’expertise cybersécurité d’A2Com, notamment dans le domaine des antispam, des EDR et des bastions. Des compétences complémentaires de celles qu’il a déjà développées dans l’audit et la sécurité périmétrique. Seul point de recouvrement entre leurs deux portefeuilles d’offres : les réseaux, et notamment le SD-Wan. Encore qu’A2Com pousse plutôt la technologie Barracuda quand Foliateam est orienté sur celles de Juniper et Fortinet.

Évidente sur le plan des offres, la complémentarité des deux sociétés se vérifie aussi sur le plan géographique. Présent en région parisienne, dans le Nord (Arras, Lille), en Rhône-Alpes (Lyon, Annecy, Chamberry) et à Bordeaux, Foliateam était totalement absent du quart Nord-Ouest. Les implantations d’A2Com à Rennes, Nantes et Lorient s’imbriquent donc parfaitement dans son maillage existant. Du côté des clients, même constat : les deux sociétés ne constate aucun recouvrement, Foliateam étant plutôt orienté sur une cible d’entreprises intermédiaires quand A2Com adresse une clientèle composée majoritairement de PME locales.

À noter que les deux entreprises se connaissent bien, étant toute les deux des pilliers du groupement Resadia. Noël Minard, président-fondateur d’A2Com, s’est engagé à accompagner la transition au sein de Foliateam pendant au moins un an. Avec A2Com, qui va devenir le centre d’expertise cloud computing et cyber du groupe, Foliateam vise 60 M€ de chiffre d’affaires en 2022. Son effectif atteint désormais 350 personnes.

Cette acquisition est la 17e opération de croissance externe pour Foliateam depuis sa création en 2002. Mais c’est la première depuis le dernier MBO de la fin 2020, qui avait permis au groupe de lever 40 M€ pour financer son plan de développement stratégique qui doit le conduire à 100 M€ de chiffre d’affaires à l’horizon 2026.