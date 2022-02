L’opérateur cloud et télécom FOLIATEAM acquiert A2COM, intégrateur de cloud IT et Hébergeur de Données de Santé (HDS). FOLIATEAM renforce ainsi ses activités de cybersécurité et sa présence dans l’ouest de la France.

Avec cette 17ème acquisition depuis sa création, FOLIATEAM, premier opérateur cloud alternatif B2B sur les plateformes de collaboration et de relation client, fait son entrée sur le marché du Cloud IT et des services managés. Le rapprochement avec A2COM permet au groupe FOLIATEAM d’intégrer une expertise sur les infrastructures IT en Cloud privé et public, de bénéficier des certifications 27001 et HDS* et d’élargir son rayonnement géographique dans le Grand Ouest au travers des agences de Rennes, Nantes et Lorient.

Les deux entités vont mutualiser leurs forces, leur culture de l’innovation et leur maîtrise d’infrastructures « souveraines » basées en France, grâce à leur vision commune : Accompagner les entreprises, à leur rythme, dans leur transition vers le cloud.

Cette transition des marchés informatique et télécom vers le cloud s’est en effet accélérée avec la crise sanitaire, les difficultés accrues de recrutement d’équipes techniques et l’intensification des attaques informatiques. Les organisations publiques et privées cherchent à externaliser et infogérer leurs infrastructures qui doivent être disponibles, sécurisées et supervisées de manière préventive en permanence.

C’est pour répondre à ces évolutions rapides du marché et à la complexité de gestion des environnements IT et télécoms, que FOLIATEAM a, au fil des années, développé un « guichet unique » de services PREMIUM renforcé par l’apport d’A2COM :

– Hébergement souverain dans son Data Center Parisien et Infogérance des données sensibles et de santé sur les 6 niveaux de la certification HDS ,

– Déploiement de réseaux SDWAN ou MPLS intégrant l'offre de connectivité fibre/4G/5G multi- opérateurs et les réseaux LAN et WLAN associés,

– Plateformes de collaboration en cloud dans un store unique en France comprenant les solutions Microsoft Teams, Zoom mais aussi Alcatel Cloud, Mitel Cloud et Avaya Cloud afin de permettre une migration en douceur des solutions de téléphonie on-premise vers le cloud,

– Plateformes de centres de contacts telle que Kiamo Cloud, intégrées aux CRM et ERP du marché,

telle que Kiamo Cloud, intégrées aux CRM et ERP du marché, – Services et solutions de sécurité et Cybersécurité.

Et désormais :

– Infrastructures As A Service couplées à des services de disaster recovery sur Microsoft Azure,

– Services managés sur les environnements IT, Microsoft 365 et Télécom.

Ce rapprochement confirme la stratégie de croissance et de développement inscrite dans le plan « UP26 » d’octobre 2020 porté par les managers de FOLIATEAM et soutenu par ses actionnaires historiques et investisseurs financiers (Société Générale Capital Partenaires, Bpifrance Investissement, Etoile Capital et Eurazéo). Le Groupe consolidé prévoit de réaliser un chiffre d’affaires supérieur à 60 millions d’€ porté par 350 collaborateurs au service de 5000 entreprises clientes.

« Au-delà des services et des expertises complémentaires, les deux entreprises partagent la même culture du service client et une ambition très forte en termes de développements RSE autour de nos 5 axes structurants : la parité, l’inclusion, l’emploi des jeunes, l’amélioration de notre empreinte carbone et la qualité de vie au travail pour nos collaborateurs » – souligne Bruno DAVID, Président du directoire de FOLIATEAM.

« Nous avions à cœur de transmettre notre société à des entrepreneurs attachés à leurs collaborateurs et avec un projet ambitieux, complémentaire de nos expertises et capable de valoriser nos 25 années de construction avec nos équipes. Nous sommes heureux de voir un acteur aussi dynamique que FOLIATEAM, également associé de RESADIA, venir développer ses activités sur nos régions de Bretagne et Pays de la Loire » déclare Noël MINARD, Président d’A2COM.