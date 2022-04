Alix de Nadaillac : Responsable Production (CTO) au Printemps et des différentes marques du Groupe (hors e-commerce)

Quelques chiffres :

16 magasins Printemps

9 magasins Citadium

Nos sites : Printemps.com, Citadium.com, Place des tendances, Made in design

Comment avez-vous rencontré Foliateam ?

Nous avions déjà une solution de ToIP centrex depuis plusieurs années qui devenait un peu vieillissante et qu’il fallait migrer. À cette occasion, nous avons donc décidé de lancer un appel d’offre pour faire évoluer notre téléphonie et d’en profiter pour avoir une solution qui nous permettrait d’effectuer des appels depuis le PC donc de coupler la téléphonie et l’informatique.

Foliateam a été consulté ainsi que notre ancien opérateur. Foliateam nous a proposé la solution MiCloud de Mitel qui répondait techniquement à nos besoins mais aussi à ceux de nos utilisateurs. Nous souhaitions simplement changer de solution ToIP et apporter de nouvelles fonctionnalités mais sans rien changer dans les usages quotidiens de nos utilisateurs.

Pourquoi avoir choisi le service MiCloud de Foliateam ?

Nos délais étaient courts, et malgré cela Foliateam a réussi à réaliser un POC en quelques heures. Cela s’est bien déroulé et nous a conforté dans notre choix de téléphonie sur la solution MiCloud de Mitel. Le planning de migration était assez ambitieux, et vous avez réussi à tenir la cadence.

En parallèle, les possibilités de synchronisation avec l’Active Directory (AD) et le fait que mon équipe puisse garder la main sur le provisionning des postes étaient très importants. Nous avons beaucoup de mouvement au sein du Printemps et cette synchronisation AD était donc indispensable notamment pour authentifier les nouveaux utilisateurs sur l’application MiCollab. Pour des raisons de sécurité, dorénavant nous n’acceptons plus que des authentifications qui s’appuient sur notre Active Directory.

Nous disposions d’un parc téléphonique Polycom à 33% et un parc Mitel à 29%, que nous souhaitions conserver pour le confort de nos utilisateurs. Les deux étaient compatibles avec votre solution Mitel et nos passerelles analogiques étaient, elles aussi compatibles, ce qui était un point important également pour nous.

En termes d’architecture technique, nous sommes sur des infrastructures dédiées qui sont hébergées et redondées dans les datacenters Français de Foliateam. En temps normal, je ne vous cache pas que je préfère être sur des plateformes mutualisées car cela « nous force » à faire les mises à jour donc je compte sur Foliateam pour nous pousser dans ce sens.

Nous avons aussi pu mettre en œuvre un service de « survivavilité ». C’est-à-dire que nous pouvons désormais secourir 150 postes avec une capacité de 50 appels vers l’extérieur. Pour cela, Foliateam a installé 2 fibres avec ses Trunk SIP pour assurer en cas de coupure que le site d’Haussmann puisse continuer son activité. Haussmann regroupant notre siège et notre vaisseau amiral, où nous réalisons notre plus gros chiffre d’affaires.

Enfin, votre proposition financière était aussi très avantageuse ainsi que la proposition en elle-même car elle offrait l’agilité dont nous avions besoin.

Hormis la partie technique, quels étaient les objectifs « humains » chez Printemps ?

Il fallait que la migration de notre ancienne plateforme à la nouvelle soit la plus transparente possible avec un minimum de changements pour nos utilisateurs. C’était d’ailleurs notre plus grande préoccupation puisque le changement est difficile pour nos utilisateurs qui sont de surcroit peu aguerris aux outils informatiques. D’autant plus qu’avec la crise sanitaire nous avons été contraints de migrer les magasins quand les utilisateurs n’étaient pas là.

Cette crise a eu tout de même l’avantage de nous laisser plus de temps pour chaque migration mais, nous étions inquiets qu’ils soient plus perturbés à leur retour.

Néanmoins, comme nous n’avons pas changé leurs équipements tout s’est très bien passé !

Il est aussi à noter que contrairement à d’autres enseignes, nous ne cherchons pas à avoir le plus beau téléphone, mais à l’inverse le téléphone le plus discret possible notamment sur les surfaces de ventes.

Ceux qui utilisent MiCollab en sont satisfaits et apprécient les nouvelles fonctionnalités que la solution apporte. Ils l’utilisent notamment en télétravail ce qui permet d’avoir une alternative au téléphone portable, et de recevoir tous leurs appels directement sur leur PC professionnel.

Comment s’est passée la relation avec Foliateam ?

L’équipe commerciale et la Direction de Foliateam se sont beaucoup impliquées et ont su s’adapter à nos attentes. Côté technique, mes équipes m’ont souvent remonté que leurs interlocuteurs Foliateam étaient extrêmement compétents sur les solutions Mitel (je précise que tout le déploiement s’est fait en distanciel à cause de la crise sanitaire).

Nous sommes donc globalement très satisfaits de vos services.

Si vous deviez résumer votre expérience avec Foliateam, vous diriez ?

Une équipe impliquée, une solution qui nous apporte entière satisfaction et des équipes techniques très compétentes.