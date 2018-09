Fnac Darty indique dans un communiqué qu’il est en négociations exclusives et avancées, en vue d’une prise de participation majoritaire dans le spécialiste de la réparation express de smartphones WeFix. L’étendue et le coût de cette participation ne sont pas dévoilés. L’objectif du groupe de distribution est de finaliser l’opération dans les prochaines semaines.

Fondé en 2012, WeFix dispose d’un réseau de 59 points de réparation en France et en Belgique, ainsi que d’une équipe d’experts offrant un service de réparation rapide (20 minutes en moyenne) des principaux modèles de smartphone. WeFix revendique plus de 12.000 réparations par mois. La société propose également une gamme de smartphones reconditionnés ainsi que des accessoires, notamment via des distributeurs automatiques installés dans les gares.

Cette acquisition permettra à l’enseigne de réparation rapide et de reconditionnement, qui conservera son nom, de développer son réseau de points de vente notamment en déployant des corners dédiés au sein des magasins du groupe. L’objectif est de doubler de taille d’ici deux ans. Par ailleurs, WeFix pourra s’appuyer sur Fnac Darty pour compléter son offre de services.

« Cette prise de participation est une nouvelle illustration concrète du plan stratégique Confiance+ déployé par le groupe depuis décembre 2017, et vise à positionner Fnac Darty comme un référent de la réparation de smartphones et de services associés, ainsi qu’à offrir un écosystème enrichi aux clients », affirme dans un communiqué le directeur général du groupe de distribution, Enrique Martinez. « Elle renforce également l’engagement de Fnac Darty dans le développement de l’économie circulaire, et l’allongement de la durée de vie des produits électroniques. »

Le groupe a publié un « Baromètre du SAV » cet été et a mis en place un indice de « réparabilité » testé sur les ordinateurs portables par le LaboFnac.

Fondée en 2011 sous le nom d’AlloSmartphone avec un capital de 100.000 euros, WeFix était alors spécialisée dans la réparation de smartphones et tablettes à domicile. La société a – sans grand succès – souhaité rapidement se développer à l’international, une ambition que devrait à présent lui permettre son intégration à Fnac Darty.