En septembre dernier, après un dernier tour de table de 51 millions de dollars, la jeune pousse Shape Security atteignait un milliard de dollars de valorisation. C’est à ce prix qu’elle vient de se vendre à F5 Networks. F5 – qui s’est offert l’éditeur open source Nginx pour 670 millions de dollars au printemps – prévoit de financer la transaction au moyen de liquidités à son bilan et d’un prêt de 400 millions de dollars. Il s’agit de son acquisition la plus coûteuse depuis sa création.

S’appuyant sur une plateforme utilisant l’intelligence artificielle et l’apprentissage automatique, ainsi que sur des analyses basées sur le cloud, Shape protège les grands comptes contre les attaques qui contournent les autres contrôles de sécurité et de fraude, tout particulièrement contre celles utilisant l’automatisation de mots de passe piratés pour accéder à des services, comptes et sites en ligne.

« F5 fournit le point d’insertion idéal pour les services de sécurité de Shape. Ensemble, F5 et Shape réduiront considérablement le temps et les ressources nécessaires aux organisations pour déployer une protection en ligne de classe mondiale contre la fraude et les abus », précise un communiqué de F5 Networks.

« Lorsqu’un site Web ou une expérience d’application est dégradé par la fraude et les abus sur le Web, il en résulte une perte de revenus, une perte du capital de la marque et des clients qui se précipitent vers la concurrence », explique dans le document François Locoh-Donou, président et CEO de F5. « Avec Shape, nous fournirons une protection des applications de bout en bout, ce qui signifie que les applications génératrices de revenus et d’ancrage de marque sont protégées depuis le moment où elles sont créées jusqu’au point où les consommateurs interagissent avec elles, du code au client. »

A l’issue de la transaction, Shape Security conservera son siège à Santa Clara. Son cofondateur et CEO Derek Smith et l’équipe de direction « se joindront à F5 dans des rôles de gestion clés » conclut le communiqué.