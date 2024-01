Evernex vient de rendre les clés de ses locaux historiques à Massy pour emménager dans un bâtiment plus récent et surtout plus spacieux. Ce bâtiment, d’une surface de 2.500 m2, a trois fonctions principales. Il a vocation à servir de centre de stockage secondaire de pièces détachées, pour assurer la continuité de son activité de support et maintenance en cas d’inaccessibilité de son centre de stockage principal de Mitry-Compans. Lorsqu’il sera pleinement opérationnel, il accueillera quelque 150.000 pièces, contre 300.000 pièces pour Mitry-Compans.

Autre fonction essentielle du nouveau bâtiment : il héberge un laboratoire de 400 m2 où sont entreposés des exemplaires fonctionnels de l’ensemble des équipements dont l’entreprise assure le support. Cela représente plusieurs centaines de références. Ce laboratoire a deux vocations. Il accueille une école de formation pour ses techniciens qui peuvent ainsi venir se former in situ sur les matériels qu’ils sont chargés de maintenir en condition opérationnelle. Et il permet à ses ingénieurs support de niveau 3 de recréer certains incidents complexes que peuvent subir les clients afin de mieux guider les techniciens sur le terrain, expose Marc Barbaret (photo), directeur des ventes pour l’Europe de l’Ouest.

En l’espace d’un an, Evernex aura ainsi investi dans un centre de reconditionnement flambant neuf de 6.000 m2 (Mitry-Compans), idéalement situé à côté de l’aéroport Charles de Gaulle (pour expédier rapidement ses pièces détachées dans les 45 pays où il intervient), et dans ce centre de continuité d’activité, installé lui à proximité de l’aéroport d’Orly pour prendre le relai en cas de nécessité.

Ces investissements s’inscrivent dans un contexte de forte croissance pour Evernex, qui devrait encore terminer son exercice fiscal sur une croissance supérieure à 10%. L’entreprise bénéficie de la forte pression s’exerçant sur les organisations pour réduire leur empreinte carbone et leurs coûts. Son activité support et maintenance permet de prolonger la durée de vie de leurs équipements et son activité de ventes de matériels datacenter de seconde main leur permet de réduire leur budget d’investissement tout en satisfaisant leurs critères RSE.