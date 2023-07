Le groupement de revendeurs informatiques indépendants a 35 ans. Un anniversaire qu’il a célébré lors de sa convention annuelle qui s’est tenue du 31 mai au 2 juin à Monaco. Outre ses 135 adhérents, une quarantaine de partenaires ont pris part au cocktail-dînatoire organisé pour l’occasion, soit 220 convives en tout.

Des chiffres à l’image de la place qu’occupe désormais le réseau dans l’écosystème du numérique. Tous ensemble, ses 135 membres représentent 150 agences réparties sur tout le territoire national, 1.600 collaborateurs et plus de 240 M€ de chiffre d’affaires annuel consolidé. Pour comparaison, le groupement ne revendiquait qu’une cinquantaine de membres, moins de 600 collaborateurs et 80 M€ de chiffre d’affaires en 2008, lors de l’anniversaire de ses 20 ans.

À l’époque, Eurabis cherchait encore à étendre sa couverture géographique qui restait incomplète. Aujourd’hui, c’est l’inverse : « On ne fait plus de prospection. Le bouche à oreille suffit. On reçoit de nombreuses candidatures spontanées. Mais on refuse beaucoup de monde », reconnaît Emmanuel Tessier, secrétaire général du groupement.

Pour autant, Eurabis continue de recruter au rythme de sept à huit nouveaux adhérents chaque année. Nous avons déjà validé quatre-cinq adhésions depuis le début de l’année, confirme Emmanuel Tessier. Parmi les dernières raisons sociales ayant rejoint le réseau : Almeria Solutions Informatiques (44) ; APE Conseil (69) ; DG Conseil (13) ; ETS Conty (72) ; Hipcom/Assodia (38) ; Jetconso (91) ; MF2I à (69) ; Tineesi (06) ; Wiconnect (61) ; et WSI (92).

Au cours des dernières années, le groupement s’est surtout employé à consolider sa relation fournisseurs. Il entretient ainsi des relations contractuelles avec une cinquantaine de marques parmi lesquelles des poids lourds du secteur tels que HP, Lenovo, Acer, Terra computer… Il a notamment noué un lien privilégié avec HP, qui a mis au point une méthodologie de travail personnalisée reposant sur des ressources, des actions de communication et un accompagnement commercial dédiés.

HP l’a ainsi intégré précocement dans son programme SMS (souscription management services) lancé l’année dernière. Le partenariat développé entre HP et Eurabis est symptomatique de l’évolution du marché vers l’économie de la souscription et de l’intérêt que peuvent avoir les revendeurs indépendants à se regrouper. Encore balbutiant, le programme SMS vise à proposer à terme l’ensemble du portfolio HP Inc. – y compris les matériels – sous forme d’abonnement. HP a développé pour cela une plateforme de souscription dans laquelle la première offre à avoir été intégrée est… Microsoft 365.

« Microsoft sert de produit d’appel pour HP SMS », explique Félix Perdereau, le directeur général d’IMS Cloud, hébergeur proche d’Eurabis qui joue le rôle d’agrégateur de solutions pour le compte du groupement. Microsoft a en effet accordé les droits de distribution de 365 à un certain nombre de ses partenaires tels que HP, en parallèle de son réseau traditionnel de grossistes, en espérant ainsi monter le niveau de fonctionnalités – et par conséquent le prix – de ses licences.

En passant par la plateforme SMS, les adhérents Eurabis peuvent ainsi regrouper leurs volumes de licences et prétendre obtenir de meilleures conditions tarifaires sous forme de marges arrière et une meilleure visibilité sur la stratégie Microsoft. Une trentaine d’adhérents Eurabis l’ont déjà adoptée. Devant le succès de ce programme, HP a récemment décidé de l’ouvrir à son offre de sécurisation de terminaux HP Wolf Security. Là encore, Eurabis fait partie des premiers à s’y être engagé.