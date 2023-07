Eurabis approfondit son partenariat avec HP en lançant sa solution de sécurisation des terminaux HP Wolf Security en France. L’annonce a été faite lors de la convention annuelle Eurabis qui s’est tenue début juin à Monaco en présence des 135 adhérents du groupement et d’une quarantaine de partenaires.

Six mois de travail ont été nécessaire en amont pour adapter l’offre aux besoins des PME, segment de marché privilégié des adhérents du groupement. Pour ces derniers, l’offre a été rebaptisée Mes clics sécurisés et fait l’objet d’un site dédié et bientôt d’une campagne.

Cette offre Mes clics sécurisés met particulièrement en valeur la technologie de confinement des menaces de HP Wolf Security. Issue du rachat de Bromium en 2019, cette technologie basée sur la micro-virtualisation consiste à encapsuler tous les fichiers ouverts par les utilisateurs dans des micro machines virtuelles pour éviter toute propagation en cas d’infection.

Fournie en mode SaaS, HP Wolf Security est également embarquée en bundle à prix préférentiel dans un PC HP ProBook disponible chez Also. Accessoirement, HP Wolf Security devient la deuxième offre à intégrer la plateforme de souscription de logiciels SMS (souscription management services) de HP qu’Urabis a été un des premiers à adopter.

C’est l’hébergeur IMS Cloud qui porte la solution pour le compte du groupement Eurabis. C’est lui qui a passé les certifications – le niveau d’attente de HP en la matière est élevé – et qui va accompagner les adhérents Eurabis intéressés dans la commercialisation de l’offre.

En l’occurrence, l’offre a soulevé beaucoup d’intérêt des adhérents. Ils étaient une centaine à assister au webinaire de présentation qui a suivi l’annonce de l’offre, selon Félix Perdereau, le directeur général d’IMS Cloud. Une vingtaine ont manifesté le souhait de s’engager et cinq ont déjà franchi le pas en se formant.