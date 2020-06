Gartner a averti que le marché de la sécurité IT au sens large enregistrera une croissance plus lente cette année, à l’exception de la sécurité du cloud qui verra les dépenses grimper de plus de 33%.

Les dépenses consacrées à la sécurité de l’information devraient augmenter de 2,4% pour atteindre 123,8 milliards de dollars en 2020, un pourcentage inférieur aux prévisions du cabinet d’analyse qui tablait en décembre 2019 sur 8,7%. « Comme d’autres segments de l’informatique, nous prévoyons que la sécurité sera affectée négativement par la crise du Covid-19. Dans l’ensemble, nous prévoyons une pause et une réduction de la croissance des logiciels et des services de sécurité en 2020 », indique Lawrence Pingree, vice-président et directeur de Gartner dans un communiqué. « Cependant, il existe quelques facteurs en faveur de certains segments du marché de la sécurité, tels que les offres et les abonnements basés sur le cloud, soutenus par la demande ou le modèle de livraison. Certaines dépenses de sécurité ne seront pas discrétionnaires et les tendances positives ne peuvent être ignorées. »

Certains segments devraient enregistrer des baisses de revenus. C’est le cas des logiciels de sécurité grand public et surtout des équipements de sécurité réseau, y compris les équipements de pare-feu et les systèmes de détection et de prévention des intrusions (IDPS).

Les modèles de livraison dans le cloud, qui ne représentent aujourd’hui que 12% des déploiements de sécurité globaux, – mais 50% des déploiements sur des marchés tels que les e-mails sécurisés et les passerelles Web – devraient générer un chiffre d’affaires de 585 millions de dollars, soit une croissance de 33,3%.

Les services de sécurité devraient bénéficier d’une modeste augmentation de 3,7% des dépenses pour atteindre 64,3 milliards de dollars, soit plus de la moitié des dépenses totales du marché.

Les autres grands segments que sont la protection des infrastructures et la gestion des accès et identités augmenteront chacune de 5,8% pour atteindre respectivement 17,5 milliards de dollars et 10,4 milliards de dollars estime Gartner.

Tableau 1

Dépenses de sécurité mondiales par segment, 2019-2020 (millions de dollars)

Segment 2019 2020 Croissance (%) Sécurité des applications 3 095 3 287 6,2 Sécurité du cloud 439 585 33,3 Sécurité des données 2 662 2 852 7,2 Gestion des accès et des identités 9 837 10 409 5,8 Protection des infrastructures 16 520 17 483 5,8 Gestion intégrée des risques 4 555 4 731 3,8 Équipement de sécurité réseau 13 387 11 694 -12,6 Autres logiciels de sécurité de l’information 2 206 2 273 3,1 Services de sécurité 61 979 64 270 3,7 Logiciel de sécurité grand public 6 254 6 235 -0,3 Total 120 934 123 818 2,4

En raison de l’arrondissement, certains chiffres peuvent ne pas correspondre exactement aux totaux indiqués.

Source: Gartner (juin 2020)