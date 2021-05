Dans quelle mesure le recrutement IT a été impacté par la crise sanitaire ? C’est ce qu’a voulu savoir le cabinet de recrutement Bluecoders qui a réalisé à cet effet une grande enquête auprès des 45.000 profils de sa base en mars dernier. Des 1200 réponses recueillies (dont 14% de salariés issus d’ESN, et 43% de startups et scale-ups), Bluecoders tire un état des lieux fort instructif du marché du recrutement IT à l’heure où l’économie semble amorcer son retour à la normalité.

Premier constat, la demande des entreprises en compétences s’est effondrée au moment du premier confinement en raison de l’incertitude économique qui en a découlé et de la nécessité d’adapter les processus de recrutement au travail à distance. Au global, sur l’ensemble de l’année 2020, moins d’entreprises ont recruté et moins de candidats ont été à l’écoute de nouvelles opportunités, estime Christophe Hébert (photo), CEO de Bluecoders.

Pour un tiers des participants à l’enquête, il y a même eu des licenciements dans leur entreprise entre mars 2020 et mars 2021. À noter que parmi ces 35% d’entreprises qui ont licencié, 88% ont également recruté sur la même période et que les licenciements ont davantage touché les profils juniors que les profils confirmés et experts, note Bluecoders (voir graphique 1). Mais ils retrouvent progressivement de l’attrait vis-à-vis des employeurs.

Malgré le net ralentissement de la mobilité inter-entreprise et les licenciements, les candidats sont restés confiants dans leur capacité à retrouver un emploi (graphique 2). Parmi les 21% de répondants qui ont changé d’emploi entre mars 2020 et mars 2021, 42% disent avoir démissionné. Ce qui en fait le principal motif de départ (graphique 3). Conclusion : il s’agit donc de départs volontaires et non de départs contraints.

Du reste, la crise n’a pas entravé la progression des salaires. 61% des répondants déclarent ainsi avoir bénéficié d’une augmentation au cours des douze derniers mois. Ce qui fait dire à Bluecoders que les entreprises ont cherché à garder leurs profils les plus expérimentés quitte à accepter des augmentations de salaire. Une tendance à la hausse qui se vérifie également sur les tarifs journaliers moyens des freelances qui a progressé de 6,89% en un an à 557 €.

Deuxième constat de Bluecoders : depuis quelques semaines les entreprises tech relancent massivement leurs recrutements. Le cabinet parle de. Une tendance mise en évidence dans son enquête : 88% des 150 entreprises interrogées déclarent vouloir recruter des profils tech en 2021. À noter que parmi ces entreprises qui recrutent, 34% ont pourtant vu leur chiffre d’affaires impacté négativement par la crise sanitaire.

Attention toutefois, prévient Christophe Hébert, cette « remise en tension du marché du recrutement tech » ne s’est pas encore traduite par une accélération nette du flux de candidats même si 54% des répondants se disent à l’écoute de nouvelles opportunités.

Parmi les entreprises qui recrutent en 2021, les domaines de compétence les plus recherchés sont le développement (pour 78% des répondants), l’infra/Cloud (42%) et le management (42%) (voir graphique 4).

L’enquête fait apparaître un besoin en freelance stable. Cependant parmi les 113 freelances interrogés, 47% déclarent qu’il est plus difficile de trouver des missions aujourd’hui qu’avant la crise.

Pour finir, Bluecoders livre un panorama des salaires moyens et médians selon les domaines de compétence et le niveau d’expérience (graphique 5).

L’étude complète est téléchargeable ici : https://bluecoders.com/etude-le-marche-du-recrutement-tech-en-2021/

Méthodologie : Cette enquête a été réalisée en mars 2021 sur les 45.000 profils de la base Bluecoders. Celle-ci comprend des spécialistes en développement, en data, en infrastructures, en sécurité, en gestion de projets, mais aussi des managers. L’enquête a recueilli 1200 réponses. En complément, Bluecoders a interrogé 150 entreprises (représentées par leur CEO, DRH ou leurs managers) sur l’impact de la crise sur leur entreprise et sur leurs plans de recrutement 2021.