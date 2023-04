La nouvelle était passée relativement inaperçue. Après cinq mois de redressement judiciaire, le grossiste spécialisé en réseau et cybersécurité Config a été repris en plan de cession par son homologue EET le 8 décembre dernier. Neuf salariés sur les onze que comptait encore Config ont suivi. EET a également embauché Zouhir El Kamel, le PDG de Config, pour lui confier la direction de son activité réseau et cybersécurité.

Pour EET, grossiste spécialisé dans l’audiovisuel professionnel (50% de son activité), les pièces détachées pour PC, serveurs et imprimantes (25%), et les équipements réseau (18%), cette opération est l’opportunité de compléter son offre réseau et d’y ajouter la brique cybersécurité, qui était demandée pas ses clients.

EET ajoute ainsi des marques telles que Trend Micro, Sophos, Ruckus, Adipsys, Ucopia, Ivanti, NComputing et Mobotix à un catalogue limité jusque-là aux produits hardware d’Ubiquiti, Planet, Microtik, Aten et Cambium Networks, seule marque qu’il avait en commun avec Config.

Avec cette opération, EET récupère près de 500 clients qui s’ajoutent à ses quelque 4.600 clients actifs, et espère doubler les revenus de son activité réseau et cybersécurité cette année, en la portant de 10 à 20 M€ de chiffre d’affaires , selon Richard Grégoire, directeur général d’EET France (photo).

Ce dernier espère reconquérir rapidement les quelques clients perdus pendant la procédure collective de Config. Pour les rassurer, il met en exergue la pérennité financière d’EET, groupe de 750 salariés implanté dans 23 pays ayant réalisé 620 M€ de chiffre d’affaires l’année dernière. En France, EET emploie 71 salariés et revendique plus de 100 M€ de chiffre d’affaires annuel.

Le succès de ce rapprochement se jouera aussi sur la capacité d’EET à fidéliser les clients de Config. Sur ce plan, EET a fait en sorte s’assurer une parfaite continuité de l’activité de Config depuis sa reprise. « On a embarqué l’ensemble de la base clients et articles de Config dans notre système d’information, de sorte que cela a été quasiment neutre pour les clients », souligne Richard Grégoire. Après une croissance de 13% en 2022, EET France table sur une croissance de 15% de ses ventes cette année.

C’est la première opération de croissance externe pour EET en France. Mais une seconde opération dès cette année n’est pas à exclure, glisse Richard Grégoire.