Un an après avoir racheté le distributeur français Heimdal, le grossiste EET Europarts acquiert Janipos, un autre spécialiste des solutions pour points de vente, mais aussi de l’identification automatique. Basé à Sartrouville il opère sur le marché des SMB. Les conditions financières de l’opération ne sont pas dévoilées.

« C’est une excellente nouvelle à la fois pour EET Europarts et Janipos », explique dans un communiqué Richard Gregoire, directeur POS & Auto-ID EMEA chez EET Europarts. « Nous sommes convaincus que cette acquisition nous permettra de renforcer notre positionnement en France et en Espagne dans un domaine où nos clients exigent de plus en plus de compétences et un service à la carte. Les marques de Janipôs telles qu’Epson, Honeywell, Bixolon et Cipherlab sont déjà partenaires d’EET Europarts. De plus, l’acquisition va apporter de nouvelles marques et renforcer notre offre de produits auprès des clients existants. Pour ce qui est des clients de Janipos, ils auront désormais accès à une plus large gamme de produits à la fois dans le domaine POS & AutoID mais également dans toutes nos autres catégories de produits ».

EET Europarts intègrera les 20 employés de Janipos.

Basé à Birkerød au nord de Copenhague, EET Group emploie plus de 575 employés. Le grossiste européen revendique plus de 44.000 clients et plus d’un million de livraisons par an.