Avec la fin progressive des aides qui ont soutenu les entreprises pendant la crise sanitaire, les procédures collectives ont sensiblement repris dans le secteur IT au cours du premier semestre 2022. D’après notre relevé, les défaillances ont ainsi augmenté de 85% sur la période. La plupart des activités enregistrent des hausses de défaillances conséquentes. Seule la catégorie « autres activités de télécommunication » enregistre un nombre de défaillances en baisse.

Parmi les principales entreprises du secteur ayant subi une procédure collective, on trouve le constructeur de décodeurs marseillais SmardTV Global SAS ; le grossiste à valeur ajouté Config ; la plateforme de services logistiques FretLink ; l’opérateur spécialisé dans les objets connectés Sisteer Telecom ; la société de conseil Illian Sebiane Conseil Informatique ; l’hébergeur spécialisé en systèmes critiques ASPserveur ; et l’agence digitale niortaise Biig.

La procédure de redressement judiciaire qui touche Config sera certainement la plus scrutée dans les semaines à venir, étant donné la place qu’occupe la société au sein de l’écosystème IT francophone. Le grossiste adresse en effet plus de 1.000 clients revendeurs, intégrateurs et éditeurs en France et dans les pays francophones d’Afrique du Nord via ses quelque 120 salariés répartis dans ses différentes filiales (Suisse, Maroc, Tunisie, Algérie, Sénégal, Côte d’Ivoire, Afrique Subsaharienne…).

La société affiche une trentaine de marques à son catalogue, parmi lesquelles A10, Allot, BeyondTrust, Bitdefender, Cambium Networks, Citrix, Datacore, D-Link, Forescout, Fortinet, Gemalto, Logpoint, Luceor, McAfee, Mobotix, Pulse Secure, Qualys, Rapid7, Rohde & Schwarz, Ruckus, Sophos, Trend Micro et Ucopia.