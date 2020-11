Le spécialiste de la gestion des identités Jumpcloud a levé 75 millions de dollars auprès de BlacRock et de General Atlantic, son investisseur actuel, portant le total des fonds récoltés à plus de 165 millions de dollars. Cet argent sera utilisé pour développer le développement de nouveaux produits, le marketing, le développement des ventes à l’échelle mondiale. La société, qui compte environ 200 salariés, prévoit de recruter 500 personnes supplémentaires (250 commerciaux et 250 ingénieurs) au cours des prochaines années. Elle prévoit également d’augmenter ses ventes indirectes qui passeraient ainsi de 33% actuellement à plus de 50%.

La solution DaaS (Directory as a Service ) de JumpCloud permet de centraliser de manière sécurisée la gestion des identités des collaborateurs d’une entreprise. Contrairement aux annuaires d’entreprise classiques, JumpCloud est une solution multi-plateforme, offrant la possibilité aux utilisateurs d’accéder à l’ensemble de leurs ressources (systèmes, serveurs, applications, réseaux VPN et WiFi…) sous le système d’exploitation de leur choix.

« JumpCloud multiplie par deux l’expérience utilisateur et les capacités d’ingénierie pour garantir que les clients peuvent authentifier l’identité de l’utilisateur, sécuriser les données, contrôler les ressources informatiques ciblées et s’assurer que le réseau est sécurisé », a déclaré le CEO de l’entreprise, Rajat Bhargava, à CRN. « Traditionnellement concentré sur les services d’annuaire de base, JumpCloud a désormais étendu sa philosophie zero-trust aux composants. » Il a expliqué que les MSP pouvaient utiliser l’annuaire cloud de JumpCloud pour aider les clients à se connecter en toute sécurité et efficacement aux ressources dont ils ont besoin. « Les entreprises sans ressources technologiques internes ou sans expertise s’appuient généralement sur un MSP pour répondre à leurs besoins informatiques, tandis que les organisations qui disposent de leurs propres informaticiens sont traditionnellement desservies directement par JumpCloud », a-t-il ajouté.

La société basée à Boulder dans le Colorado prévoit d’ajouter à son channel, qui compte environ 1.000 partenaires dans le monde, 2.000 à 3.000 MSP par an. JumpCloud sert principalement des entreprises avec entre 50 et 5.000 postes de travail. Elle revendique 100.000 utilisateurs dans 100 pays et 3.000 clients payants.