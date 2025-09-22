Dstny, l’un des principaux fournisseurs de solutions de communication d’entreprise, voit son excellence saluée en intégrant le catalogue des solutions distribuées par Be-Cloud, un leader dans la revente à valeur ajoutée de solutions bureautiques cloud Microsoft en France à destination des TPE/PME.

Be-Cloud aide les PME à adopter les solutions Microsoft, améliorant leur performance dans un environnement sécurisé. Ses solutions offrent un pilotage centralisé, un accès en temps réel à l’information, une continuité d’activité en mobilité et un travail d’équipe renforcé. Depuis près de 15 ans, Be-Cloud a conservé son ADN en apportant des solutions complètes et personnalisées à ses clients et s’efforce d’apporter les meilleures solutions technologiques aux PME notamment avec l’Intelligence Artificielle qui a bouleversé leur quotidien. Be-Cloud est présent au niveau Européen, en France, Suisse, Italie, Portugal et Espagne. Le groupe réunit 150 collaborateurs pour accompagner l’ensemble des PME et s’appuie sur un réseau de 740 partenaires.

Dans le cadre du déploiement de son nouveau plan de croissance à l’échelle nationale, Dstny positionne la vente indirecte de sa solution UCaaS Call2Teams comme une priorité stratégique. Dans ce contexte, l’éditeur renforce son réseau de partenaires distributeurs en annonçant un accord de grande envergure avec Be-Cloud qui pourra étendre la commercialisation de Call2Teams auprès de 700 partenaires Microsoft.

À travers ce nouvel accord, les intégrateurs Microsoft pourront ainsi accéder à une solution de communication unifiée de nouvelle génération qui vient compléter l’offre Microsoft Teams. De son côté, Be-Cloud pourra ajouter à son catalogue une solution souveraine et performante qui équipe déjà de nombreuses entreprises partout en France. Cela représente un réel avantage concurrentiel pour le revendeur et lui permet de se positionner sur un marché dynamique.

Pour garantir le succès de ce partenariat, les équipes de Dstny et de Be-Cloud ont travaillé main dans la main pour construire une offre sur mesure génératrice d’engagement et de valeur ajoutée pour les intégrateurs Microsoft. Dans ce contexte, de nombreuses synergies commerciales, des formations et autres dispositifs marketing ont été définis et ponctueront en continu la relation existante entre les deux sociétés.

Christophe Rolland Directeur France de Be Cloud « Avec les solutions Dstny, nous proposons une expérience de convergence parfaite entre le travail collaboratif et la téléphonie d’entreprise. Nous permettons à nos clients d’intégrer simplement, l’usage d’un numéro de téléphone fixe ou mobile dans un environnement « full » Microsoft »

Forts de ces éléments, Dstny et Be-cloud vont donc permettre aux intégrateurs Microsoft référencés de répondre pragmatiquement aux demandes croissantes des TPE et PME en quête de solutions de collaboration unifiée leur permettant de travailler efficacement.

François Barde Directeur des ventes indirectes chez Dstny « Notre accord avec Be-Cloud s’inscrit dans le prolongement de l’ouverture d’un nouveau canal de vente dédié aux intégrateurs Microsoft. Acteur de référence sur le marché, Be-Cloud va nous permettre d’accélérer notre développement sur tout le territoire. »