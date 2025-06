Dstny, l’un des principaux fournisseurs de solutions de communication d’entreprise, lance un nouveau programme partenaire dédié aux intégrateurs spécialisés dans la mise en œuvre des technologies Microsoft. Cette annonce structurante s’inscrit dans le prolongement du lancement de la solution Call2Teams Go Dstny annoncée officiellement au mois de février.

Une solution de communication nouvelle génération pour les intégrateurs Microsoft

Call2Teams Go Dstny permet de passer et recevoir des appels téléphoniques, même externes, directement depuis Microsoft Teams en affichant son numéro de fixe ou de mobile. L’innovation de Call2Teams Go réside dans le bénéfice de la convergence cloud native voix, mobile et Teams sans nécessiter la Licence Teams Phone. Cette dernière solution est donc un formidable relais de croissance pour les MSP qui peuvent enrichir le Microsoft de leurs clients en intégrant en quelques clics la téléphonie fixe et mobile dans Teams.

Un programme dédié pour accompagner la diffusion de Call2Teams GoDstny

Dans ce contexte, un nouveau programme partenaire basé sur quatre statuts évolutifs (Starter, Silver, Gold et Platinium) vient d’être lancé.

Ce dernier permet notamment d’accéder à de nombreux bénéfices comme :

Une équipe onboarding dédiée

Une plateforme 100 % digitale

Un accompagnement commercial et technique au quotidien

Une rémunération dynamique, des incentives et des challenges

Fort de ces éléments, Dstny ambitionne en 2025 de s’appuyer sur un réseau de 200 intégrateurs Microsoft répartis sur tout le territoire.

Ces derniers sont les mieux placés pour accompagner l’évolution des usages de leurs clients et se positionner ainsi sur un marché en forte croissance.

Un roadshow pour accélérer cette dynamique

Cette année, en complément de son Business Tour traditionnel, Dstny lance un roadshow national dédié aux revendeurs Microsoft : le MS Resellers Tour by Dstny. Ce tour de France fera étape dans 9 villes pour aller à la rencontre de cette nouvelle cible souhaitant élargir son portefeuille autour de l’intégration de la téléphonie dans Teams, maximiser ses marges et diversifier ses sources de revenus. C’est aussi l’occasion de découvrir la solution Call2Teams Go Dstny en live, d’échanger avec les équipes Dstny et de bénéficier de conseils concrets pour adresser ce nouveau marché. Les 9 dates du Tour : Paris (24 juin) – Lille (25 juin) – Lyon (26 juin) – Nice (26 juin) – Aix-en-Provence (27 juin) – Toulouse (27 juin) –Bordeaux (30 juin) – Nantes (1er juillet) – Strasbourg (2 juillet)

Ndeye FALL, Channel Marketing Manager chez Dstny « Faire évoluer notre réseau de partenaires et nous tourner vers les intégrateurs Microsoft est une formidable opportunité de leur proposer une solution industrielle qui intègre les spécificités et la qualité qui font des offres de Dstny de véritables références. Nous allons investir pour densifier notre réseau et lui permettre de monter en puissance autour de notre solution Call2Teams Go Dstny et d’autres à venir. Il s’agit pour nos partenaires d’une occasion unique d’améliorer leurs revenus et d’apporter de la valeur à leur catalogue de services pour accompagner leurs clients dans l’évolution de leurs outils de communication et de collaboration. »