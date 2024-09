Ce mardi 10 septembre, Dstny inaugure à Aix-en-Provence un tour de France partenaires en cinq étapes. Principale ambition de ce Dstny Business Tour 2024 : promouvoir sa solution MBCaaS, son outil de communication unifiée pour les mobiles.

Dstny présente la communication unifiée comme une source de valeur appréciable pour les revendeurs télécoms. Ceux-ci sont globalement impactés par la baisse des prix et des marges qui frappe les marchés de la connectivité et des communications, constate Olivier Marcillaud, directeur général de Dstny France (photo). « Pour rompre avec cette logique déflationniste, notre enjeu est d’aider nos partenaires à acquérir des compétences à plus forte valeur ajoutée telle que la capacité à vendre et à supporter des solutions de communication unifiée », expose-t-il.

Un peu plus d’un an après son lancement officiel, Dstny MBCaaS souffre toutefois d’une adoption faible en France comparé au pays d’Europe du Nord. Explication : le marché français est encore très lié à l’usage des téléphones fixe de bureau quand les pays nordiques ont déjà largement basculé sur le mobile. Nativement conçu pour les mobiles, Dstny MBCaaS présentait jusqu’à présent des lacunes sur la partie fixe. Lacunes comblées avec la nouvelle version de l’application disponible en cette rentrée. Celle-ci propose notamment une compatibilité avec une liste élargie de téléphones fixes et a densifié ses fonctionnalités de groupements d’appels.

Dstny a opté pour un format mini-salon d’une journée avec des stands, des conférences et des ateliers. Au programme le matin, une plénière marché et stratégie, suivie de sessions dédiées à son programme partenaires (trois sessions au choix selon les profils des partenaires). L’après-midi sera consacrée à sa solution MBCaaS et à une session de son partenaire Covage sur la fibre. Il y aura également un stand EPOS et plusieurs stands Dstny sur lesquels ses équipes présenteront les différentes solutions de l’entreprise.

Ce nouveau format d’événement partenaires marque la volonté de l’éditeur de se rapprocher de ses partenaires en régions, explique Olivier Marcillaud. L’éditeur attend une cinquantaine de partenaires à chaque étape, dont un tiers de prospects. Le Business Tour 2024 sera à Lyon (le 12 septembre), à Lille (le 17), à Paris (le 19) et à Toulouse (le 25). Le tour devrait se prolonger dans le courant de l’automne par des petits-déjeuners et des rencontres en comité plus restreint pour aller au-devant des partenaires qui ne pourront pas se déplacer sur l’une des cinq étapes.