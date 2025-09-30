Le président étatsunien Donald Trump continue de faire parler de lui quotidiennement. A présent, il exhorte que Microsoft limoge Lisa Monaco, sa nouvelle directrice des affaires mondiales recrutée en juillet dernier.

Pour quelle raison ? Lisa Monaco a déjà travaillé pour les administrations Obama et Biden. Donald Trump estime « inacceptable que Mme Monaco ait accès à des informations hautement sensibles », étant donné que la firme de Redmond a conclu de nombreux contrats avec le gouvernement étatsunien. Il croit être l’objet de tentatives de persécution et mentionne des « complots de l’Etat profond (Deep State) » dans un post publié sur son réseau social. Et de conclure : « Je pense que Microsoft devrait immédiatement mettre fin au contrat de Lisa Monaco ».

L’influenceuse complotiste d’extrême-droite Laura Loomer affirme avoir alerté Donald Trump au sujet de la nomination de Lisa Monaco et a mis le PDG de Microsoft, Satya Nadella, au défi de « se conformer » aux souhaits du Président des Etats-Unis.

Le géant de Redmond n’a pas encore répondu à cette demande.

Il est inhabituel que des élus étatsuniens réclament publiquement des changements de personnel dans des entreprises privées mais cela arrive régulièrement sous l’administration Trump. Le mois dernier, Donald Trump a demandé le limogeage du PDG d’Intel, Lip Bu Tan, l’accusant d’être loyal envers la Chine, donc inapte à diriger le fabricant étasunien de puces électroniques. Il a retourné sa veste deux semaines plus tard, après avoir rencontré Lip Bu Tan et négocié une participation de 10% dans Intel.