Il y a au moins un pays où les équipements 5G d’Huawei ne seront pas bannis : Monaco. En effet, la principauté est désormais totalement connectée en 5G grâce à Monaco Telecom et à Huawei, son partenaire technologique. Le lancement commercial est effectif depuis le 10 juillet. « Il s’agit d’une première mondiale, s’enorgueillit l’équipementier chinois dans un communiqué, qui va permettre à l’ensemble des Monégasques, particuliers et entreprises, de faciliter leur vie au quotidien et créer de nouvelles opportunités dans de nombreux domaines grâce à des débits très importants et à des appels de grande qualité ».

Les clients de Monaco Telecom peuvent accéder au réseau avec l’Huawei Mate 20 X, « premier smartphone compatible 5G de la marque » comme le précise le document. Ils n’ont pas d’autre choix.

Monaco Telecom (dont Xavier Niel possède 52% du capital, l’Etat monégasque détenant le reste) est partenaire d’Huawei depuis 2012. Cette alliance a débouché sur le 1er lancement au monde d’un service fixe 1 Gpbs en 2016 et mobile en 2017.

« La 5G est une innovation majeure qui reflète le leadership de Monaco Telecom. Cette nouvelle technologie est indispensable pour mieux servir nos clients et répondre à leurs attentes croissantes de haut débit mobile. Elle accompagne aussi le développement d’Extended Monaco qui vise à offrir de meilleurs services aux résidents de la principauté grâce au numérique. Les futures applications de la 5G dans la vie quotidienne des Monégasques sont très prometteuses », affirme dans le communiqué le directeur général de l’opérateur, Martin Peronnet. « Parallèlement au lancement de la 5G, Monaco poursuit le déploiement de son réseau fibre afin d’offrir une qualité de service qui soit reconnue comme la meilleure au monde. C’est notre objectif pour l’entreprise et notre mission d’opérateur national. » Le déploiement de la 5G est en effet le premier pilier du programme Extended Monaco porté par le gouvernement qui vise à faire entrer la principauté dans l’ère du numérique. Micro pays mais grandes ambitions.

Pour marquer le coup, Guo Ping, l’un des présidents tournants d’Huawei a indiqué dans le communiqué sa volonté de poursuivre la collaboration avec Monaco Telecom « pour faire de Monaco la 5G Smart Nation ».

