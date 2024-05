Docusign va acquérir le spécialiste des logiciels de gestion des contrats basés sur l’IA Lexion pour 165 millions de dollars. Le géant californien de la signature électronique a fait de la gestion intelligente des contrats (IAM, pour Intelligent Agreement Management) un axe de sa stratégie de diversification et lancé en avril sa plateforme Docusign IAM. L’entreprise développe aussi ses propres modèles d’IA propriétaires pour la gestion des contrats, non sans soulever des inquiétudes sur la façon dont sont collectées les données de clients.

L’acquisition de Lexion, une startup fondée en 2019 par une équipe constituée à l’Allen Institute for AI de Seattle, va permettre à Docusign de conforter le lancement de sa plateforme avec des technologies d’IA éprouvées sur le marché.

« L’intégration des capacités avancées d’IA de Lexion dans la plateforme Docusign IAM permettra aux organisations d’accéder à des informations et analyses plus riches à partir de leurs accords, d’accélérer les révisions et les négociations des contrats, de localiser de manière transparente les informations dans les documents et de piloter l’automatisation des processus », fait valoir Docusign dans son communiqué.

Docusign conforte aussi ses équipes d’ingénierie en IA et va intégrer les fondateurs de Lexion à son équipe de direction. Le PDG Gaurav Oberoi deviendra vice-président de la gestion des produits, le CTO Emad Elwany vice-président de l’ingénierie et l’architecte principal James Baird ingénieur principal.

« Nous sommes ravis d’accueillir Lexion au sein de Docusign », déclare le PDG de Docusign Allan Thygesen. « Nous partageons une vision d’une gestion des accords plus intelligente et notre innovation commune basée sur l’IA offrira une valeur, une productivité et une simplicité accrues à nos clients combinés. »