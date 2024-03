La société californienne de signature électronique Docusign vient de mettre à jour sa foire aux questions (FAQ). On y apprend qu’elle peut désormais collecter les données des utilisateur·rice·s, y compris les contrats et autres documents confidentiels, pour entraîner ses programmes d’intelligence artificielle (IA). « Si vous avez donné votre accord contractuel, nous pouvons utiliser vos données pour former les modèles d’IA propriétaires de DocuSign », est-il écrit.

Selon le document, la formation à l’IA s’applique aux utilisateur·rice·s du produit de gestion du cycle de vie des contrats de DocuSign et à certains client·e·s de l’eSignature, plus précisément les utilisateur·rice·s de « l’extension IA de DocuSign pour CLM, DocuSign AI Labs et des programmes de test utilisant l’IA ».

Ce changement fait suite au lancement d’une nouvelle fonction d’IA générative baptisée ‘résumé d’accord’. Cette fonction permet d’analyser de longs contrats pour en dégager les points saillants.

L’absence d’option de retrait de consentement suscite des inquiétudes quant à la protection de la vie privée, même si Docusign prévoit que les données soient dépersonnalisées et anonymisées.

A l’heure actuelle, plusieurs entreprises entrainant formant des grands modèles de langage pour l’IA font face à des actions en justice pour violation de droit d’auteur. Ainsi, le New York Times poursuit Microsoft et OpenAI pour vol présumé de ses œuvres protégées par droit d’auteur.