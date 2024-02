Le spécialiste de la signature électronique Docusign va réduire ses effectifs de 6%, soit environ 400 postes. Le plan de restructuration vise à renforcer l’efficacité financière et opérationnelle, les capacités d’investissement dans les produits et à atteindre ses objectifs de croissance pluriannuelles a indiqué la société. La majorité des licenciements concerneront les équipes de vente et de marketing.

Les charges d’indemnisation sont estimées entre 28 à 32 millions de dollars et seront engagées au premier trimestre de l’exercice 2025 tandis que l’exécution du plan de restructuration devrait être achevé au second. Il s’agit de la troisième vaque de licenciements chez Docusign en moins de deux ans, après une suppression de 9% des effectifs en septembre 2022 et de 10% en février 2023.

L’annonce intervient au lendemain d’un nouveau rapport de Reuters indiquant que Bain Capital et Hellman & Friedman, les deux fonds en concurrence pour acheter DocuSign, auraient interrompu les négociations faute de s’accorder sur le prix d’acquisition. Reuters avait rapporté le premier ces négociations en évoquant une transaction autour de 12,5 milliards de dollars. La situation d’impasse a entrainé une baisse de 8% de l’action de Docusign lundi.

Docusign déclare aussi s’attendre à atteindre ou dépasser ses prévisions financières pour le quatrième trimestre de son exercice 2024. Dans ses résultats du troisième trimestre publiés le 7 décembre dernier, la société tablait sur un chiffre d’affaires entre 696 et 700 M$ et une marge opérationnelle entre 22,5% et 23,5%.