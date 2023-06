L’immense majorité des entreprises ignorent encore l’empreinte carbone de leur infrastructure informatique interne. Ainsi seules 4% des entreprises déclaraient connaître la part des équipements informatiques et IT dans leur consommation énergétique totale, selon le Baromètre 2020 des pratiques Green IT des entreprises en France de l’Alliance Green IT.

Devant ce constat, Digital Realty (ex-Interxion) a décidé de faire œuvre de pédagogie en lançant un outil de simulation, baptisé éco-calculateur, qui mesure ce que les entreprises gagneraient en termes d’impact carbone à externaliser leur infrastructure dans ses centres de données.

Par souci de simplification, Digital Realty a fait le choix d’invariabiliser l’indicateur de performance énergétique (PUE) et le taux d’énergie renouvelable sur lesquels repose la simulation. Le premier a été fixé à 1,56 et le second à 55%. Des valeurs de référence moyennes que vient juste d’établir France datacenter dans le cadre d’une étude sur l’ensemble des centres de données commerciaux français. Digital Realty parle d’infrastructure informatique type.

Il suffit aux entreprises d’indiquer le nombre de baies qu’elles utilisent, leur puissance électrique, et leur taux d’utilisation pour obtenir leur simulation.

Fort du travail mené sur l’efficacité énergétique de ses centres de données, de l’achat d’une électricité 100% certifiée « Garantie d’Origine », et de son programme de compensation carbone, Digital Realty affiche zéro émission nette sur ses scopes 1 (émissions directes) et 2 (approvisionnement en énergie), depuis déjà 2020. En vertu de quoi, il est en mesure de s’engager sur des taux d’économie d’équivalent CO2 supérieurs à 95% pour toute externalisation de parc informatique. Ce qui fait dire à Fabrice Coquio, vice-président de Digital Realty et président de Digital Realty France, « quand les clients hébergent dans nos centres de données, ils effacent l’empreinte du fonctionnement de leur informatique ».

À l’issue de la simulation, il est possible de recevoir un rapport détaillé par mail qui précise la consommation annuelle estimée des équipements des entreprises dans leurs datacenters internes et chez Digital Realty. On retiendra que, d’après le simulateur, l’externalisation d’une baie chez Digital Realty équivaut à économiser la moitié des émissions annuelles d’un Français.

Pour autant, l’éco-calculateur n’a pas vocation à calculer l’impact carbone des infrastructures informatiques des entreprises. Il leur faudrait déterminer au préalable leur indicateur de performance énergétique et l’intensité carbone de l’énergie qu’elles consomment. « L’éco-calculateur vise plutôt à leur faire prendre conscience que tous les centres de données ne sont pas égaux en matière d’émissions carbone et que Digital Realty se range plutôt dans le camp des acteurs vertueux », poursuit Fabrice Coquio. Cela va de soi.