La volonté du fonds Blackstone d’investir dans les centres de données donne l’opportunité au géant américain Digital Realty de former une co-entreprise avec lui. L’objectif est de développer quatre campus de datacenters hyperscale en Europe (Paris et Francfort) et aux États-Unis (Virginie du Nord). Pour un budget de 7 milliards de dollars, Il est prévu de construire 10 centres de données d’une capacité totale de 500 MW. Le projet est déjà lancé avec déjà 46 MW en construction dont 33% sont pré-loué et avec l’objectif d’atteindre 100 MW d’ici 2025.

La co-entreprise sera détenue à 20% par Digital Realty et à 80% par Blackstone, qui va apporter un investissement initial de 700 millions de dollars. Les deux entreprises financeront le reste à part proportionnelle, une fois la création de l’entreprise finalisée, avec une clôture prévue au premier semestre 2024. Le développement et les opérations quotidiennes de la coentreprise seront assurés par Digital Realty.

« En s’associant à Blackstone, le plus grand gestionnaire d’actifs alternatifs au monde, Digital Realty est mieux à même de fournir la capacité nécessaire pour répondre à la demande croissante de nos clients hyperscale », commente Andy Power, le CEO de Digital Reality, dans un communiqué.

« Les centres de données connaissent une croissance de la demande sans précédent, tirée par l’adoption du cloud et la révolution de l’IA », ajoute Jon Gray, président et directeur de l’exploitation de Blackstone, qui présente le domaine de l’infrastructure numérique comme « l’un de nos thèmes d’investissement les plus convaincus ».

Opérateur neutre en matière de cloud et d’opérateurs, Digital Realty compte plus de 300 centres de données dans 25 pays. Il a largement renforcé sa présence en Europe avec le rachat d’Interxion en 2019. En France, son campus à Paris compte 10 data centers et celui à Marseille 3 data centers.