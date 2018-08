Près de deux ans après la mise sur le marché par HPE de Synergy, Dell EMC lance à son tour une architecture composable : PowerEdge MX. Une architecture modulaire capable de s’adapter aux technologies futures et à la désagrégation des architectures serveurs précise le fabricant dans un communiqué. « Alors que les technologies émergentes comme l’intelligence artificielle, l’IoT, les réseaux et le stockage définis par logiciel offrent des bénéfices compétitifs, leurs charges de travail sont difficiles à prévoir et posent des problèmes aux départements IT », explique dans le document, Ashley Gorakhpurwalla, président et directeur général de Dell EMC Server and Infrastructure Systems. « PowerEdge MX offre une approche modulaire pour construire de manière flexible et combiner calcul, stockage et réseaux afin que les organisations puissent transformer leur IT en optimisant les ressources et en offrant une protection des investissements en vue des futures générations de progrès technologiques. »

La nouvelle offre se distingue de celle de Dell en offrant aux clients « une véritable désagrégation des architectures serveurs » et « une totale composabilité qui permet une vitessé comparable à celle du cloud » a expliqué à CRN Brian Payne responsable du marketing de la nouvelle offre. « Nous offrons le même niveau de modularité qui existe à présent sur le marché avec HPE. Ce qui nous distingue est notre infrastructure cinétique et le fait que les autres designs de l’industrie sont limités dans leur capacité à supporter les structures nécessaires à une désagrégation totale. Notre plateforme MX se différencie par l’absence de plan médian, ce qui n’est pas le cas des autres offres sur le marché. C’est une importante avancée dans les systèmes modulaires qui élimine cet unique point de défaillance et supprime une contrainte susceptible de limiter la capacité des clients à suivre l’évolution future des réseaux. »

Reste à voir si la nouvelle offre saura s’imposer sur le marché alors qu’HPE annonce 1.400 clients pour son offre Synergy commercialisée depuis 2016. Comme le rappellent nos confrères, Dell EMC a révélé en mai dernier un aperçu de sa nouvelle offre. HPE a aussitôt publié un post sur son blog où l’on pouvait lire « HPE souhaite la bienvenue à Dell dans les infrastructures composables… Trois ans trop tard. »