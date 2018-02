Dell EMC annonce trois nouveaux serveurs destinés aux environnements définis par logiciel, Edge Computing et HPC. Les modèles PowerEdge R6415, PowerEdge R7415 et PowerEdge R7425 s’intègrent dans l’offre de serveurs de 14ème génération PowerEdge avec de nouvelles capacités. Disposant de plateformes évolutives, ils sont équipés de processeurs AMD EPYC. Comptant jusqu’à 32 cœurs (64 threads), 8 canaux mémoire et 128 voies PCIe, ils offrent les caractéristiques nécessaires, en termes de flexibilité, de performances et de sécurité, pour un écosystème où tout est défini par logiciel. Ils sont par ailleurs sont conçus pour monter en capacité à mesure que les charges de travail des clients s’intensifient. A l’instar de tous les serveurs PowerEdge de 14ème génération, ils présentent une architecture d’entreprise évolutive et résiliente aux cyberattaques ainsi qu’une automatisation s’appuyant sur les technologies de gestion iDRAC9 et Quick Sync 2. Embarquant jusqu’à 4 To de mémoire, ces serveurs sont notamment optimisés pour les systèmes de gestion de base de données et les charges de travail analytiques.

Optimisé pour l’edge computing, configurable, le PowerEdge R6415 est un modèle au format 1U un socket disposant de jusqu’à 32 cœurs, offrant des capacités de traitement ultradenses et évolutives. La flexibilité du stockage est assurée par jusqu’à 10 disques PCIe NVMe.

Destiné au stockage défini par logiciel, le modèle 2U un socket PowerEdge R7415 (photo) est présenté quant à lui comme la première plateforme serveur à processeur AMD EPYC certifiée VMware vSAN Ready Node et présentant un TCO jusqu’à 20 % inférieur par cluster de quatre nœuds pour les déploiements vSAN à la périphérie du réseau. Grâce à 128 voies PCIe, il accélère la bande passante « est/ouest » pour le cloud et la virtualisation. Intégrant jusqu’à 2 To de mémoire et 24 disques NVMe, ce modèle est destiné à optimiser l’efficacité du stockage et à monter rapidement en capacité pour un coût annoncé comme nettement inférieur de celui du stockage traditionnel.

Enfin, pour le serveur HPC à deux sockets PowerEdge R7425, Dell EMC annonce des gains de performances allant jusqu’à 24 % par rapport au HPE DL385 pour les conteneurs, les hyperviseurs, les machines virtuelles et le cloud. Et jusqu’à 25 % en chiffres absolus pour les charges de travail HPC tels que les calculs de dynamique des fluides (CFD). Comptant jusqu’à 64 cœurs, il offre une bande passante élevée avec une capacité GPU/FPGA dense.

Ces serveurs sont disponibles dès à présent pour les revendeurs dans 30 pays dont la France.

« En tant que socle du datacenter, nos clients attendent de nous que nous repoussions toujours plus loin et plus rapidement l’innovation dans les serveurs », affirme dans un communiqué Jean Sébastien Volte Product Manager Server and Infrastructure Systems chez Dell EMC France. « Alors que les entreprises déploient de plus en plus des solutions IoT, elles ont besoin d’équipements informatiques de haute capacité et d’une grande flexibilité à la périphérie du réseau pour pouvoir analyser les données en temps réel. Ces nouveaux serveurs sont conçus pour répondre à ce besoin, et ce pour un TCO réduit. »