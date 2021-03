La semaine dernière, dans une interview accordée à CRN, Michael Dell confiait « Nous aurons très prochainement une annonce assez importante concernant un serveur PowerEdge et notre 15e génération C’est désormais chose faite. Le constructeur texan a en effet annoncé lune gamme de 17 nouveaux serveurs Dell EMC PowerEdge « renforcés par 1.100 brevets » détenus ou déposés par Dell aux Etats-Unis. Ces serveurs repensés sont censés offrir leurs performances les plus élevées à ce jour et une efficacité énergétique améliorée jusqu’à 60% comparé à la génération précédente.

« Les données sont créées et utilisées dans plus d’endroits que jamais auparavant, et les organisations sont mises au défi d’agir le plus rapidement possible », explique dans un communiqué Jeff Boudreau, président et directeur général du groupe de solutions d’infrastructure chez Dell Technologies. « Alors que nous innovons pour l’avenir de l’informatique, l’automatisation avancée est indispensable, peu importe où se trouve l’infrastructure. Nos nouveaux serveurs PowerEdge offrent des performances de niveau supérieur pour aider les clients à accélérer la compréhension des données et à passer au calcul autonome. »

Le PowerEdge R6515, doté de processeurs AMD EPYC de troisième génération, accélère les capacités de traitement des données jusqu’à 60% dans les bases de données Big Data Hadoop affirme le constructeur. De son côté, le PowerEdge R750, équipé des nouveaux processeurs évolutifs Intel Xeon de troisième génération, offre des performances jusqu’à 43% supérieures dans la résolution d’équations linéaires massivement parallèles, prenant en charge la plupart des charges de travail de calcul lourdes.

HPC Ready pour l’IA et l’analyse de données, le PowerEdge XE8545 combine jusqu’à 128 cœurs de processeurs AMD EPYC de troisième génération, quatre GPU Nvidia A100 et offre des performances optimisées du logiciel vGPU de Nvidia dans un serveur rack 4U à double socket.

Spécialement conçu pour améliorer les performances d’accélération, le PowerEdge R750xa offre des performances denses en GPU pour la formation au machine learning, l’inférence et l’IA avec prise en charge de la suite logicielle Nvidia AI Enterprise avec VMware vSphere 7 Update 2. Ce serveur 2U à double socket est alimenté par les processeurs Intel Xeon de troisième génération évolutive et prend en charge jusqu’à quatre GPU double largeur et six processeurs graphiques simples.

Conçus pour répondre aux exigences croissantes des charges de travail Edge, les serveurs PowerEdge XR11 et XR12 sont quant à eux dotés d’un châssis renforcé et prennent en charge plusieurs accélérateurs.

Les serveurs Dell EMC PowerEdge C6525, R7525, R6525, R7515 et R6515 dotés de la troisième génération de processeurs AMD EPYC sont d’ores et déjà disponibles. Les PowerEdge XE8545 équipés de processeurs AMD EPYC de troisième génération et de GPU NVIDIA A100 seront en principe sur le marché le 29 mars.

Les serveurs Dell EMC Dell EMC PowerEdge C6520, MX750c, R750, R750xa et R650 équipés de processeurs Intel Xeon Scalable de troisième génération sont annoncés pour le mois de mai prochain. Enfin, les R750xs, R650xs, R550, R450 et les PowerEdge XR11 et XR12 devraient arriver sur le marché au courant du deuxième trimestre de cette année.

Les prix de ces Dell EMC PowerEdge repensés ne sont pas encore dévoilés.