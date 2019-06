Dell, HP, Microsoft et Intel s’opposent à la proposition de Donald Trump d’inclure les ordinateurs portables et les tablettes détachables parmi les produits chinois visés par des droits de douane, rapporte Reuters. Les trois premiers, qui pèsent ensemble 52% des ventes de notebooks et de tablettes détachables, ainsi qu’Intel ont fait savoir dans un communiqué commun que cette augmentation nuirait aux consommateurs et à l’industrie et ne résout pas le problème des pratiques commerciales chinoises auxquelles l’administration Trump s’oppose.

Citant une étude récente de la Consumer Technology Association, le syndicat professionnel de l’industrie de l’électronique grand public américaine, ils expliquent que les tarifs proposés augmenteraient les prix des ordinateurs portables et des tablettes d’au moins 19% sur le marché américain, soit environ 120 dollars par rapport au prix de détail moyen d’un notebook. « Une augmentation de prix de cette ampleur pourrait même rendre les ordinateurs portables totalement hors de portée des consommateurs les plus sensibles à leur prix », écrivent les entreprises, soulignant que les hausses de prix se produiraient pendant la haute saison des vacances et la rentrée des classes.

Dans un autre communiqué, Nintendo of America et Sony Interactive Entertainment, auxquels s’est joint à nouveau Microsoft, affirment que les augmentations de prix appliquées aux consoles de jeux vidéo pourraient freiner l’innovation, nuire aux consommateurs et mettre en péril des milliers d’emplois.

Ces réactions interviennent alors que le représentant américain au commerce recueille les avis des entreprises du secteur technologique, détaillants compris, au sujet du plan Trump visant à imposer des droits de douane supplémentaires de 300 milliards de dollars sur les produits chinois.