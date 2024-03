Les résultats annuels de Dell ont baissé de 14%, à 88,42 milliards de dollars, mais le mot ‘magique’« Intelligence Artificielle » continue d’en mettre plein la vue à la bourse de Wall Street. Le cours de l’action de Dell a donc tout de même grimpé de 30%, du fait d’un carnet de commandes rempli en matière de serveurs optimisés pour l’IA.

Il faut dire également que les bénéfices annuels de Dell ont bondi de 32% pour atteindre 3,195 milliards de dollars, avec une baisse des dépenses d’exploitation de 7%.

« Nous avons constaté une forte demande pour notre gamme de serveurs optimisés pour l’IA, notamment pour notre produit phare PowerEdge XE9680 (…) Les commandes ont augmenté de près de 40% le carnet de commandes a presque doublé, ce qui nous permet de terminer l’année fiscale à 2,9 milliards de dollars », a déclaré Jeff Clark, le directeur de l’exploitation de Dell, dans un communiqué. L’entreprise a vendu l’équivalent de 800 millions de dollars de serveurs conçus pour l’intelligence artificielle au cours du dernier trimestre.

De son côté, HPE accumule un reliquat de commandes de 3 milliards de dollars sur ses serveurs IA, en raison des contraintes d’approvisionnement sur les GPU de Nvidia. La société impute la baisse de 14% de son chiffre d’affaires trimestriel à cette pénurie de pièces. Les prévisions de croissance du chiffre d’affaires du groupe pour l’année à venir sont entre 0 et 2%.

Le PDG Antonio Neri a déclaré des revenus de 6,8 milliards de dollars au premier trimestre 2024, inférieurs aux attentes, et des délais de livraison de GPU de plus de 20 semaines, notamment pour la puce Hopper H100 de Nvidia à 40.000 dollars la pièce (cf. photo).

De plus, il évoque les délais « de plus en plus long » dont ses clients ont besoin pour revoir leurs installations de centres de données, étant données « les exigences actuelles en matière d’alimentation et de refroidissement ».