HPE a publié hier après la clôture ses résultats de son troisième trimestre fiscal, qui s’est achevé fin juillet. Ses ventes ont progressé de 0,7% à 7,00 milliards de dollars et son résultat net de 13,4% à 464 M€.

Le trimestre a été marqué par la forte croissance de son activité Intelligent Edge, qui regroupe son activité réseau de campus Aruba, son activité SD-WAN issue de l’acquisition de Silver Peak et son activité de sécurité héritée de l’acquisition d’Axis Security. Intelligent Edge enregistré une croissance de 50% de son chiffre d’affaires à 1,4 milliard de dollars. C’est le cinquième trimestre consécutif que HPE bat des records sur cette activité. Au passage, Intelligent Edge devient son activité la plus lucrative, puisqu’elle représente 49% de son bénéfice d’exploitation total.

Autre progression marquante, celle de ses revenus annuels récurrents, désormais regroupés sous la bannière Greenlake, son modèle de consommation de l’IT à la demande. L’activité GreenLake a ainsi progressé de 48 % par rapport à la même période de l’année dernière, atteignant un revenu de 1,3 milliard de dollars au cours du trimestre. Sur les douze derniers mois, les niveaux de commande de services GreenLake ont doublé et la valeur totale des contrats GreenLake a triplé au cours des trente derniers mois, pour atteindre désormais près de 12 milliards de dollars.

HPE constate également une forte augmentation de la demande pour ses offres d’intelligence artificielle (IA) et de calcul haute performance (HPC).

Le constructeur estime ainsi que ses nouveaux serveurs HPE ProLiant Gen 11, optimisés pour les charges de travail IA – ils multiplient par cinq les performances des traitements d’inférence d’IA – sont bien positionnés pour répondre aux besoins croissants des clients en matière d’IA générative. Des serveurs que le constructeur a commencé à livrer au cours du troisième trimestre et dont les expéditions devraient monter en puissance au cours des prochains mois. HPE explique également avoir étoffé ces derniers jours son portefeuille de solutions d’inférence avec Nvidia et VMware.

HPE fait aussi état d’un carnet de commande très solide dans le domaine du HPC. Le carnet de commandes de la division HPC & AI s’élève ainsi à 3 milliards de dollars, soit deux fois celui dont disposait l’entreprise avant la pandémie de coronavirus.

Mais si le carnet de commande est plein, cela ne se traduit pas dans les ventes. Du moins pas encore. Les ventes du HPC et de l’IA n’ont progressé que 0,7% au troisième trimestre (+7,9% sur les douze derniers mois) à 836 M$. Une croissance largement bridée par les pénuries de composants – notamment les GPU. Et la rentabilité de cette activité est précaire : au cours du trimestre, elle a enregistré a enregistré une perte d’exploitation de 7 millions de dollars (et un bénéfice d’exploitation 22 M$ au cours des douze derniers mois, en baisse de 82,3%).

La division serveurs a enregistré des ventes en baisse de 12,6%, à 2,62 Md$. Son résultat d’exploitation est de 285 M$, en baisse de 28,8 pour cent. HPE estime que beaucoup de ses clients en sont encore à digérer les capacités installées dans le passé.

Les ventes de stockage se sont élevées à 1,1 Md$, en baisse de 5% par rapport à la période de l’année dernière. La marge d’exploitation reste consistante (10,7%) quoiqu’en baisse par rapport aux 14,3% du troisième trimestre 2022. La gamme Alletra, annoncée l’année dernière, qui remplace une quinzaine de produits de stockage disparates, s’est distinguée avec une croissance à trois chiffres.