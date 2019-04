Dix ans après le lancement de VBlock au travers de leur entreprise commune VCE (désormais absorbée par Dell pour former la division Converged Platform), Dell EMC et Cisco renouvellent leur alliance pour une durée indéterminée dans le domaine des infrastructures convergées. Actuellement, l’accord porte principalement sur les systèmes VxBlock 1000 qui regroupent des serveurs UCS et commutateurs Nexus de Cisco, le stockage de Dell EMC, la virtualisation de VMware ; la maintenance et le support étant assuré par Dell.

D’après IDC, Dell EMC détient une part de marché de 48% dans le segment des systèmes de référence certifiés avec infrastructure intégrée, soit près de 1,5 fois celui de tout autre fournisseur. La firme texane occupe la première place du segment depuis six ans.

« Cisco s’est engagé dans le partenariat avec Dell EMC et dans la fourniture conjointe de solutions innovantes à ses clients VxBlock. En prolongeant cet accord, nous continuons à fournir des technologies puissantes et intégrées avec Cisco UCS, Nexus et MDS et respectons notre engagement en matière d’innovation pour VxBlock », explique dans un communiqué commun Frank Palumbo, senior vice-président, Global Data Center Sales de Cisco.

« Le nouvel accord signé implique l’alignement de la société sur plusieurs secteurs comme la direction, le développement de produit, le marketing et les ventes », écrit de son côté le vice-président de Dell, Pete Manca. « Cela signifie que nous allons continuer à partager les feuilles de route des produits et à collaborer sur les activités de développement stratégique. Cisco investissant dans des d’initiatives de vente, de marketing et de formation de Dell EMC pour prendre en charge VxBlock 1000. »

Récemment, ce développement conjoint a introduit la prise en charge de l’interconnexion de matrice Cisco UCS 6454 améliorant la capacité, les performance et le débit dans VxBlock 1000, ainsi qu’une gamme plus étendue d’options du serveur Cisco M5, notamment le nouveau UCS C480 M5 à performances optimisées. « Avec autant de fonctionnalités prêtes pour le cloud dans VxBlock 1000, nous rapprochons de manière transparente nos clients CI du nouveau paysage multi-cloud », estime Pete Manca.

Pas sûr toutefois que les systèmes de référence certifiés avec infrastructure intégrée aient encore le vent en poupe. Comme le rappellent nos confrères de The Register, dans l’ édition d’avril du Converged Systems Tracker d’ IDC, ce segment représentait moins de la moitié (1,6 milliard de dollars) du marché global des systèmes convergés ( 4,1 milliards de dollars) au dernier trimestre de 2018. Selon le cabinet d’analyse, le segment a diminué de 6,4% sur un an, tandis que celui des infrastructures hyperconvergées a augmenté de 57,2% pour atteindre 1,9 milliard de dollars.