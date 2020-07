Trois semaines après que la possibilité d’une scission de VMware ait été annoncée par le Wall Street Journal, Dell Technologies confirme l’information tout en précisant que l’étude de cette option n’en est qu’à ses débuts.

La firme texane estime qu’une scission pourrait profiter à ses actionnaires ainsi qu’à ceux de VMware, aux salariés, aux clients et aux partenaires « en simplifiant les structures de capital et en créant une valeur d’entreprise supplémentaire à long terme ». L’opération ne se concrétiserait pas avant septembre 2021 afin d’être exonérée d’impôt. Dell précise qu’il évalue d’autres options stratégiques, y compris le maintien de sa propriété actuelle dans l’entreprise.

« La relation stratégique entre Dell Technologies et VMware n’a jamais été aussi forte », explique dans un communiqué Michael Dell, président et CEO de Dell Technologies. « Depuis plus de 20 ans, nous innovons pour nos clients et créons une croissance et une valeur substantielles pour les entreprises et nos équipes. Quelles que soient les options que nous explorons pour créer de la valeur ajoutée, nous accélérons notre stratégie – qui reste inchangée. Nous nous efforçons de gagner en consolidation sur les marchés où nous opérons et d’innover dans le portefeuille des technologies Dell afin de créer des solutions intégrées qui transforment les données en informations et en actes. »

Si VMware devenait indépendant, Dell a déclaré qu’il formaliserait des accords commerciaux mutuellement avantageux similaires à ceux qui régissent actuellement la mise sur le marché, les services, la recherche et développement ainsi que la propriété intellectuelle. Cela offrirait aux clients des deux sociétés « des avantages stratégiques continus et un soutien continu ». La firme de Round Rock ajoute qu’il est important que les deux sociétés disposent de structures de capital appropriées immédiatement après toute scission. Elle précise que son objectif serait de maintenir la cote de crédit de VMware de qualité investissement et d’améliorer sa propre cote de crédit « au moment ou peu de temps après une scission potentielle ».