Dell a baissé et continuera à le faire à baisser de façon « significative » le prix de ses serveurs afin de rester compétitif par rapport à HPE, qui a récemment réduit les prix de sa gamme HPE ProLiant. C’est ce qu’a indiqué Joyce Mullen, directrice du channel Dell EMC, dans un entretien accordé à CRN.

« Ce n’est un secret pour personne que les coûts des produits diminuent. Nous avons donc considérablement modifié les prix catalogue des serveurs ces derniers mois et nous allons continuer à veiller à ce que nos prix soient concurrentiels et que nous fournissions le meilleur rapport qualité-prix aux clients », a-t-elle déclaré à nos confrères. « HPE a lancé des tarifs de type promo avec des partenaires. Alors bien sûr, nous examinons cela. Nous avons intégré cela dans les évaluations de nos prix compétitifs, et nous continuerons à surveiller cela et à nous assurer que nous sommes en mesure de créer suffisamment de valeur pour les partenaires et les clients. »

La responsable n’a pas précisé le pourcentage appliqué, mais a expliqué que la baisse des coûts des composants affectait l’ensemble du portefeuille de serveurs de la société. Elle a ajouté que le channel ne disposait pas de stocks pléthoriques, ce qui permettait d’appliquer les nouveaux tarifs plus rapidement. « Nous sommes dans une position où nous n’essayons pas de protéger les stocks que nous avons livrés à un prix supérieur. »

Avec des revenus en croissance de 8,9%, frôlant désormais les 4 milliards de dollars (3,99 milliards de dollars), Dell détient 20,2% d’un marché atteignant désormais 19,80 milliards de dollars (+4,4%). Il conforte ainsi son avance sur HP qui a vu sa part de marché reculer de 0,7 point à 17,8%.

Joyce Mullen s’est par ailleurs félicitée d’avoir conquis la première place du marché dans la zone EMEA, un objectif que la société visait depuis longtemps. « Nous allons continuer à nous assurer que nos partenaires disposent de la formation et de la motivation nécessaires pour conserver notre position de leader des serveurs », a-t-elle conclu.