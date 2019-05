DataDirect Networks (DDN) investit dans la 5G et l’internet des objets. L’éditeur de solutions de stockage Big Data va en effet acquérir Nexenta, un spécialiste du marché du stockage défini par logiciel dédié à ces deux technologies. Les conditions financières de l’opération ne sont pas dévoilées.

Cette acquisition ajoute des capacités logicielles évolutives de classe entreprise pour les déploiements de matériel, protocole, pile/plateforme, cloud et applications indépendantes au portefeuille de produits DDN. Nexanta revendique 3.000 clients entreprises, opérateurs de télécommunication et fournisseurs de services, 300 partenaires, 50 brevets et près de 2.000 pétaoctets de capacité de stockage.

« Nexenta a contribué à la création du marché du stockage défini par logiciel et y a acquis une position de leader en déployant plus de 100 millions de dollars de logiciels dans le monde », commente dans un communiqué Alex Bouzari, CEO et cofondateur de DDN. « Avec l’ajout de la formidable équipe de Nexenta et de son PDG visionnaire, Tarkan Maner, DDN élargit ses marchés au-delà de l’IA, du Big Data, de la virtualisation et du multi-cloud, et accélère nos investissements dans les logiciels 5G, IoT et d’entreprise de prochaine génération. Personne d’autre ne peut apporter un tel degré de liberté, de valeur et de flexibilité dans la gestion des données sur le marché. »

La nouvelle entité Nexenta by DDN continuera à proposer des solutions de stockage défini par logiciel par l’intermédiaire de ses partenaires distributeurs et revendeurs, avec toutes les plateformes et tous les composants existants. « Les partenaires de Nexenta recevront davantage d’informations au cours des prochains mois sur les nouvelles solutions à mesure que la feuille de route de DDN s’élargira », précise la société dans son communiqué.