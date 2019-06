Dassault Systèmes annonce sa participation, en tant qu’investisseur principal à un financement de Série B de 65 millions d’euros au profit de BioSerenity, une startup spécialisée dans le développement de dispositifs médicaux textiles embarquant des capteurs et des services de télésanté en ligne, pour le diagnostic et le suivi des pathologies chroniques. Trois des investisseurs historiques de la société — BPI, Idinvest et LBO — ont également participé à ce tour de table. Dassault Systèmes siège au conseil d’administration de BioSerenity.

Les fonds levés seront utilisés par la jeune pousse pour poursuivre le développement de ses solutions au-delà de leur objectif initial (troubles cardiovasculaires, neurologiques et du sommeil), ainsi que pour développer ses activités à l’international et concevoir de nouvelles solutions de télémédecine.

Fondée en 2014 et basée à Paris, BioSerenity fait partie du 3DExperience Lab de Dassault Systèmes et développe des dispositifs médicaux connectés ainsi que des solutions numériques déployées sur les lieux de soin. Ces produits tirent parti des innovations enregistrées dans le domaine du textile et de l’intelligence artificielle, des résultats signalés par les patients sous forme électronique (méthode ePRO), de l’Internet des objets et du cloud.