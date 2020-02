Dassault Systèmes annonce la création d’un nouveau poste, celui de Chief Operating Officer, dont le but est de soutenir et développer la nouvelle génération de dson management ainsi que la stratégie du groupe dans les années à venir. Cette nouvelle fonction a été confiée à Pascal Daloz, qui reste par ailleurs directeur général adjoint en charge des affaires financières.

En tant que Chief Operating Officer, Pascal Daloz dirige le comité exécutif des opérations, une nouvelle structure organisationnelle destinée à soutenir l’ambition future de l’entreprise consistant à être au cœur de l’innovation dans le secteur des sciences de la vie et de la santé, des industries manufacturières ainsi que des infrastructures et territoires. Il va mettre en application la prise de décisions au niveau opérationnel pour toutes les fonctions stratégiques de l’entreprise, notamment sa plateforme 3Dexperience et ses 11 marques, son organisation par industrie, sa présence à l’international, ses ressources humaines et son administration.

« La solide connaissance que Pascal a de Dassault Systèmes et ses compétences dans un grand nombre de domaines sont des atouts majeurs qui lui permettront d’endosser la double fonction de Chief Operating Officer et de Chief Financial Officer. Sa nomination reflète également notre projet de préparation de l’avenir de l’entreprise tout en maintenant la continuité dans son leadership et son orientation. En à peine deux ans au poste de CFO, Pascal a déjà défini de nouvelles ambitions stratégiques et financières pour l’entreprise », déclare dans un communiqué Bernard Charlès, vice-président du conseil d’administration et directeur général de Dassault Systèmes. « Pour ces raisons, Pascal est la personne toute désignée pour m’aider à mettre en œuvre la vision de Dassault Systèmes consistant à transformer les industries, les marchés et les expériences client grâce à la plateforme 3Dexperience, mais aussi pour s’assurer de l’exécution de la stratégie holistique axée sur la croissance de l’entreprise et gérer ses performances. »

Pascal Daloz a notamment joué un rôle moteur dans la décision stratégique de Dassault Systèmes d’acquérir Medidata en 2019, acquisition qui a consolidé les sciences de la vie comme la deuxième plus grande industrie de référence de l’entreprise.

Agé aujourd’hui de 50 ans, Pascal Daloz a rejoint Dassault Systèmes en 2001 en tant que vice-président Recherche et développement en charge du développement des marchés. Il a été nommé vice-président Stratégie et développement en 2003, puis directeur général adjoint Stratégie et marketing en 2007. En 2010, il est devenu responsable de toutes les marques de l’entreprise, tout d’abord en tant que directeur général adjoint Stratégie et développement, puis en tant que directeur général adjoint Marques et développement en 2014. Il a été nommé directeur général adjoint en charge des affaires financières et responsable de la stratégie en 2018.

Diplômé de l’École des Mines de Paris, Pascal Daloz a débuté sa carrière en 1992 en tant que consultant en technologie avant de rallier le Crédit Suisse comme ranalyste financier pour le secteur technologique.