Dassault Systèmes acquiert l’éditeur américain de solutions cliniques et commerciales Medidata Solutions au prix de 5.8 milliards de dollars versés entièrement en numéraire. Cette transaction a été approuvée à l’unanimité par les conseils d’administration des deux sociétés. C’est la plus grande acquisition réalisée par l’éditeur français à ce jour. Elle lui permettra de se renforcer dans le domaine des essais pharmaceutiques et biotechnologiques et de fournir à l’industrie des Sciences de la Vie une plateforme de business experience intégrée.

L’expertise clinique de Medidata et ses solutions cloud sont utilisées pour le développement et la commercialisation de thérapies « intelligentes » par environ 1.300 clients dans le monde, parmi lesquels des sociétés pharmaceutiques et biotechnologiques, des organismes de recherche sous contrat, des centres et des sites médicaux. Elles permettent d’augmenter l’efficacité et la qualité de l’ensemble des programmes de développement clinique en améliorant la prise de décision, en accélérant l’exécution et la supervision des processus, en limitant le risque opérationnel, en réduisant les coûts et en adaptant les stratégies des essais cliniques. Medidata propose notamment aux clients des capteurs portables qui permettent de suivre la santé des patients et d’effectuer des analyses de biomarqueurs afin de sélectionner les personnes qui répondent le mieux à certains médicaments. Treize des quinze médicaments les plus vendus en 2018 reposent sur la technologie de Medidata et dix-huit des vingt-cinq premières sociétés pharmaceutiques ainsi que neuf des dix premiers organismes de recherche sont ses clients.

Medidata a clos son exercice 2018 avec un chiffre d’affaire de 636 millions de dollars.

« Aujourd’hui marque une étape importante pour l’industrie des Sciences de la Vie et démontre la valeur des environnements virtuels pour appréhender la complexité du développement de la médecine personnalisée et des expériences centrées autour du patient. L’innovation scientifique pluridisciplinaire et la performance industrielle exigent une approche de plateforme permettant de connecter les hommes, les idées et les données. La position de leader de Medidata dans les essais cliniques complète nos solutions pour les Sciences de la Vie sur la plateforme collaborative 3Dexperience », affirme dans un communiqué Bernard Charlès, vice-président du conseil d’administration et directeur général de Dassault Systèmes. « La récente expansion de Medidata dans l’analyse des données réelles couplée à la puissance de la modélisation et de la simulation démontre la capacité des environnements virtuels à servir de catalyseur pour la prochaine génération de thérapies incluant le patient. Nous sommes maintenant bien positionnés pour être le moteur de la transformation de l’industrie des Sciences de la Vie, illustrant l’objectif de notre entreprise d’harmoniser les produits, la nature et la vie. »