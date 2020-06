Les serveurs BullSequana S800 d’Atos vont être commercialisés auprès de la Direction des Achats de l’État (DAE), dans le cadre d’un appel d’offres remporté par SCC, partenaire du groupe. Ce contrat, d’une durée de 3 ans, vise à proposer le serveur aux grandes administrations et structures publiques françaises.

Issu du département R&D France d’Atos sur le site des Clayes-sous-bois et produit dans l’usine du groupe à Angers, le serveur dispose d’une importante capacité mémoire et de jusqu’à 16 processeurs Intel, il intègre également des GPU NVIDIA pour accélérer la performance et faciliter l’intégration d’applications de nouvelle génération, comme l’intelligence artificielle ou le machine learning.

La gamme BullSequana S profite également de l’expertise d’Atos en matière d’environnements SAP, dont sont équipées de nombreuses administrations publiques françaises. Capable de gérer plus de deux fois le volume de données de la génération précédente, la dernière version du BullSequana S800 peut ainsi assurer des installations SAP de très grande envergure. Atos revendique l’accompagnement de plus de 3 millions d’utilisateurs finaux SAP dans le monde.

« Nous sommes fiers d’avoir été sélectionnés pour ce marché stratégique et nous nous réjouissons de pouvoir apporter à la DAE notre expertise en matière de serveurs d’entreprise X86 », affirme dans un communiqué Isabelle Rouland, responsable Secteur Public & Défense chez Atos pour la France. « Les performances de nos serveurs BullSequana, combinées à notre connaissance unique des environnements et technologies SAP, vont pouvoir accompagner les administrations et structures publiques françaises dans leurs projets de transformation digitale. »