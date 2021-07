Le groupe de services et de distribution IT se positionne sur le marché du Cloud de confiance avec l’acquisition d’un nouveau socle d’infrastructures d’origine Atos BullSequana S. « Les serveurs BullSequana S présentent l’intérêt d’être conçus, fabriqués et assemblés en France et d’offrir, grâce à leur conception modulaire, des capacités de mise à l’échelle très intéressantes pour un hébergeur tel que Cyllene », explique Olivier Morel, directeur des alliances stratégiques & partenaires de Cyllene (photo).

Propriétaire de ses centres de données en nom propre, Cyllene est donc en mesure de garantir le caractère 100% français de son infrastructure. Un argument auquel serait sensible 10 à 15% de la clientèle du groupe, estime Olivier Morel, qui table sur une bonne centaine de clients hébergés sur cette infrastructure à terme.

Autre argument ayant conforté Cyllene dans son choix de l’offre Atos BullSequana : cette dernière aurait récemment été sélectionnée pour équiper les datacenters d’un grand hyperscaler.

Cyllene ne dévoile pas le montant de son investissement mais assure y avoir consacré un bon tiers de son budget annuel de renouvellement d’infrastructures. Cette plateforme de services à base de serveurs Atos BullSequana S vient s’ajouter à ses plateformes existantes à base de serveurs IBM et HPE.

Déjà détenteur de multiples certifications – ISO 27001, PCI-DSS, HDS – et en passe d’entamer le processus de qualification SecNumCloud, Cyllene prévoit également de se rapprocher du projet Gaia-X lorsque ses contours se préciseront, indique Olivier Morel.

Avec Odiso (3M€ de CA pour 17 personnes), l’activité hébergement du groupe M6 dont il a pris le contrôle en mars, Cyllene, revendique désormais plus de 400 collaborateurs pour d’un chiffre d’affaires supérieur à 60M€.