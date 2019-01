Le grossiste en solutions de gestion de données et de sécurité annonce le lancement d’un service de récupération de donnée à l’intention de ses revendeurs et de leurs clients. Baptisée D2B Data Recovery Services, cette offre repose sur l’infrastructure et l’expertise de la filiale française du constructeur de disques durs Seagate, qui vient de se doter d’un laboratoire spécialisé dans cette activité.

Le grossiste a conçu son service comme une option au contrat de maintenance D2BCare qu’il associe à ses ventes de NAS Qnap. Moyennant un abonnement annuel, ses revendeurs et leurs clients sont assurés de récupérer leurs données perdues en cas de crash de leurs disques durs. D2B garantit une récupération complète dans 95% des cas. La souscription de D2B Data Recovery Services suppose donc l’achat d’un NAS Qnap équipé de disques Seagate (Ironwolf ou Ironwolf Pro) et la souscription d’un contrat D2BCare.

Patrice Benloulou, directeur des opérations de D2B, estime que les deux tiers de ses ventes de NAS sont associées à un contrat D2BCare. Le grossiste revendique 200 revendeurs relayant activement l’offre de Qnap.

Ce service vise à dynamiser son activité gestion de données, qui a eu tendance à se tasser sur l’exercice écoulé. Outre Qnap, D2B distribue les marques Arcserve, Acronis et Veritas. D2B devrait néamoins afficher une légère croissance par rapport à l’exercice 2017 – où il avait réalisé 20,5 M€ – grâce à son activité sécurité, et notamment les marques Watchguard, Sonicwall et F-Secure, qui sont désormais ses trois marques les plus importantes en revenus.

Autre nouveauté qui devrait dynamiser son activité data management : le référencement tout frais des solutions de vidéosurveillance d’entreprise de Mobotix. Ce dernier compte sur D2B pour développer son réseau de distribution en recrutant des spécialistes de la donnée. Le grossiste prépare à cet effet des solutions packagées associant les produits Mobotix à ceux de Qnap.