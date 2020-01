Prestataire IT de référence dans le département de l’Aube avec ses 60 collaborateurs et ses 7 M€ de chiffre d’affaires (5,6 M€ en 2018), Alpix passe sous le contrôle du groupe de services et de distribution IT parisien Cyllene. Installé à Troyes, Alpix devient l’agence locale du groupe. Elle est dirigée par Sylvain Boubert, ex-directeur des opérations d’Alpix, nommé pour l’occasion directeur Cyllene Grand-Est. Son président, Ernesto Soares, aux commandes depuis 2014, quitte l’entreprise pour se lancer dans un nouveau projet.

Outre son implantation locale et un portefeuille d’un millier de clients actifs, Alpix apporte à Cyllene son expertise dans les logiciels de gestion Sage, dont il est centre de compétence PME. Il s’agit du reste d’une activité en pleine croissance pour Alpix qui s’est vu décerner le prix du meilleur partenaire cross-sell PME par l’éditeur lors de l’étape lilloise de son dernier tour de France partenaires en novembre dernier. En tant que centre expert Watchguard, Alpix va également faire profiter Cyllene de son expertise dans les pare-feux.

À l’inverse, Alpix va profiter de l’expertise de Cyllene dans le Cloud et l’hébergement, qui restaient jusqu’ici des activités marginales pour lui. L’intégrateur va rapidement relayer ses offres de Cyllene en la matière. Certifié ISO 27001, SOC 2 type 2, et ISAE 3402, ce dernier est sur le point d’ajouter la certification HDS (Hébergeur de données de santé) à son inventaire. Autant de garanties de qualité sur lesquelles Alpix va pouvoir capitaliser.

Pour le reste, Alpix présente d’importantes similitudes avec Cyllene. Comme ce dernier, les infrastructures constituent une part importante de son activité. Ses partenariats Dell, HPE et Microsoft devraient naturellement s’insérer dans ceux que Cyllene entretient déjà avec ces marques. Et comme Cyllene, Alpix est positionné sur les solutions digitales et développe des applications web et mobile.

Avec Alpix, Cyllene compte désormais plus de 420 collaborateurs et devrait terminer son exercice 2019-2020 sur un chiffre d’affaires de plus de 60M€. À noter que deux autres opérations de croissance externe devraient suivre, dont l’une, finalisée, devrait être annoncée dans les prochaines semaines.