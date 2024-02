Le groupe d’hébergement et d’infogérance cloud annonce le rachat de l’intégrateur spécialisé en solutions de stockage Scasicomp. Originaire de Boulogne Billancourt (92) mais rayonnant à l’échelle nationale via quatre agences régionales (Arras, Nantes, Lyon et Aix-en-Provence), celui-ci compte une quarantaine de salariés et réalise 15 M€ de chiffre d’affaires annuel.

Gros faiseur Netapp, comme Cyllene, Scasicomp est aussi un des premiers partenaires Rubrik en France et un spécialiste Pure Storage. Soit, deux nouvelles cartes technologiques majeures pour Cyllene.

Scasicomp lui apporte en outre une bonne complémentarité géographique, avec ses implantations à Nantes et Aix-en-Provence où il n’était pas, son agence d’Arras qui, combinée à son agence de Lille, parachève sa couverture des Hauts-de-France, et son agence de Lyon, qui lui permet de doubler sa présence dans la capitale des Gaules. Cyllene est également implanté à Montbelliard, Nanterre, Saint-Brieuc, Troyes, Strasbourg et Bordeaux.

Scasicomp permet notamment à Cyllene de se renforcer sur l’intégration de projets d’infrastructures à valeur. Des projets sur lesquels Cyllene compte pour alimenter son activité d’infogérance, qui représente avec l’hébergement et le maintien en condition opérationnelle plus de la moitié de son activité et tracte sa croissance.

« On va proposer des services de PRA et de sécurisation de données sur des comptes de Scasicomp qui exigent des compétences et des certifications élevées », détaille Olivier Morel (photo), directeur des alliances stratégiques et partenaires chez Cyllene, à propos des synergies attendues de cette opération.

Avec Scasicomp, Cyllene porte à près de 450 personnes son effectif et espère atteindre les 80 M€ de chiffre d’affaires cette année, contre un peu moins de 60 sur l’exercice clos le 30 juin dernier.

Les deux dirigeants de Scasicomp, Michel Rouche et George Sabbagha, restent impliqués pendant une période de transition estimée à deux ans.

C’est la douzième opération de croissance externe de Cyllene depuis sa création en 2016. Les dernières en date étant les acquisitions de AW Innovate en juin 2022, Odiso en mars 2021, Leadeal Marketing en avril 2020 et Alpix en janvier 2020.