L’éditeur Ctoutvert continue d’innover sur le marché de la gestion de la réservation de camping pendant la crise Covid- 19 en permettant aux établissements individuels et aux chaînes qui travaillent avec son système Secureholiday de prendre en charge les dotations Chèques-Vacances Connect. Ainsi les établissements clients de Ctoutvert seront parmi les premiers partenaires conventionnés par l’ANCV.

Rachel Van Hees, directrice des opérations chez Ctoutvert : « Nous sommes fiers d’être le premier acteur du secteur HPA à développer une connectique directe – sans intermédiation – avec la nouvelle version digitale des chèques vacances ANCV. »

Ctoutvert est donc le premier acteur du secteur à proposer ce moyen de paiement dans le cadre d’une modalité de réservation ferme ou sur demande. Cela signifie que Ctoutvert permet aux campings de ne pas débiter les Chèque- Vacances Connect tant que la réservation n’est pas confirmée. Ainsi, le camping garde la possibilité de refuser une réservation sans avoir à payer la commission liée à ce mode de paiement.

La distribution des nouvelles dotations Chèque-Vacances Connect auprès des CE et, en conséquence, auprès des salariés a été lancée au mois d’avril 2020. Au-delà des entreprises, certaines régions, dont la région PACA, vont offrir une dotation de Chèques-Vacances Connect à certaines familles qui auront travaillé en contact direct avec le public durant la période Covid-19.

Autre bonne nouvelle pour les établissements acceptant les Chèque-Vacances Connect : la commission sera réduite à 1% (à la place de 2.5%) sur la période entre septembre 2020 et février 2021.

Rachel Van Hees chez Ctoutvert « Les établissements et chaînes qui utilisent le système Secureholiday et acceptent les nouveaux Chèques-Vacances Connect seront mis en avant sur le portail et l’application grand public de l’ANCV et dans leurs communications. Au final, le client pourra payer n’importe quel montant à partir de 20 euros. Enfin, pour les établissements du réseau Ctoutvert, l’activation et l’usage de ce moyen de paiement dans la plateforme Secureholiday est intégralement gratuite. »