Ctoutvert renforce ses équipes techniques et éditoriales en annonçant l’ouverture de huit nouveaux postes. Cette annonce fait suite aux précédents recrutements réalisés en pleine période de confinement en début d’année et qui avaient permis à l’éditeur d’intégrer un commercial France, un chef de projet SEO et un conseiller marketing marché France et Allemagne.

Implanté en France sur Toulouse et Montpellier, Ctoutvert est un éditeur de logiciel spécialisé dans le web-tourisme, leader européen dans son domaine. La société développe des systèmes de réservation en ligne et Channel Manager, des solutions CRM et des outils d’analyse de données BI RM . L’approche agile, experte et tournée vers l’innovation de Ctoutvert, permet à ses collaborateurs d’évoluer dans un cadre de travail dynamique.

À travers cette nouvelle annonce, l’éditeur compte d’une part muscler ses équipes techniques en recrutant des développeurs pour faire évoluer ses solutions et, d’autre part, étoffer ses équipes éditoriales en recrutant des journalistes rédacteurs en langue française, espagnole, allemande et néerlandaise.

Liste des postes proposés au siège à Toulouse:

INGÉNIEUR(E) DÉVELOPPEUR(SE) SÉNIOR

INGÉNIEUR(E) DÉVELOPPEUR(SE) JUNIOR

GRAPHISTE MULTIMÉDIA & DIRECTEUR ARTISTIQUE H/F

MONTEUR VIDÉO H/F

JOURNALISTE RÉDACTEUR LANGUE ESPAGNOLE H/F

JOURNALISTE RÉDACTEUR LANGUE FRANÇAISE H/F

JOURNALISTE RÉDACTEUR LANGUE ALLEMANDE H/F

JOURNALISTE RÉDACTEUR LANGUE NÉERLANDAISE H/F

Manuel Mirabel chez Ctoutvert « Nous sommes constamment à la recherche de nouvelles recrues capables d’intégrer nos équipes et d’être moteur de nos développements. Avec une attention particulière accordée à l’innovation, aux aspects R&D, à l’approche agile, Ctoutvert offre à ses collaborateurs un contexte de travail évolutif et dynamique. De plus, au sein de nos équipes règne un cadre de travail stimulant basé sur les échanges, le partage et la prise de responsabilité. Nous rejoindre est donc une formidable opportunité d’évoluer dans une structure bienveillante et soucieuse d’offrir à ses talents un cadre de travail de premier plan ».