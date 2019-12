Ctoutvert, éditeur de logiciels à destination des professionnels de l’hébergement de plein air et concepteur de la plateforme de distribution et de vente en ligne Secureholiday.net, continue d’innover en annonçant la disponibilité de son double module de Business Intelligence (BI) & Revenu Management (RM) qui sera officiellement commercialisé dès le mois de janvier 2020.

Lancé en version bêta en 2019 auprès d’établissements pilotes, le double module BI & RM a connu un franc succès et va être proposé largement aux clients de Ctoutvert. Innovant, ce type de solution, traditionnellement destiné aux établissements hôteliers classiques, fait donc son entrée sur le marché de l’hébergement de plein air (campings et villages de vacances) et va permettre aux professionnels du secteur d’accéder à de nouvelles fonctionnalités les aidant à mieux gérer le développement de leur activité avec d’énormes gains de productivité.

Concrètement, le module Revenu Management intégré à la plateforme Secureholiday permet notamment :

D’avoir une vision très précise de l’activité jour par jour, avec un comparatif par rapport à la ou les saisons précédentes.

D’analyser de manière très détaillée les ventes, les taux de remplissage et la politique tarifaire.

De disposer de tableaux de bord complets illustrant les Booking Window, la fidélité et les taux de retour, les taux d’occupation, la montée en charge et le Pick Up entre autres.

Plus spécifique encore, ce double module BI & RM est nativement connecté au module de CRM d’une part, et au système de vente en ligne Secureholiday.net, ce qui permet une suite métier parfaitement intégrée et stable. Une suite métier qui supprime les coûts annexes de passerelle entre les systèmes, les instabilités techniques et les pertes de temps, de qualité lors des importations des données.

Dès lors, les professionnels de l’hébergement de plein air accèdent à un outil performant qui leur permet, en quelques secondes, de programmer très à l’avance leur saison, d’anticiper les criticités éventuelles et d’y réagir ou remédier rapidement. Dans une logique de lecture synthétique, des tableaux de bord intuitifs présentent l’ensemble des indicateurs pour une analyse simplifiée et pertinente.

Rachel Van Hees, Directrice Commerciale chez Ctoutvert « En lançant ce double module de BI & RM, nous faisons le choix de l’innovation et mettons en avant notre capacité à concevoir des solutions métiers uniques qui répondent aux exigences de professionnalisation de nos clients. À travers cette nouvelle offre, nos différents clients vont pouvoir mieux piloter leur activité et se démarquer. Ils pourront alors développer leurs ventes et prendre des décisions éclairées. »