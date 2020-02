Also a terminé l’année 2019 avec d’excellents résultats qui lui permettent de mettre en place différents chantiers et d’envisager de nouvelles acquisitions. A l’issue de l’exercice 2019, le grossiste a enregistré une croissance de 16,5% permettant au chiffre d’affaires de dépasser le cap des 10 milliards d’euros, et d’atteindre 10,7 milliards d’euros contre 9,2 milliards d’euros en 2018. Plus de la moitié de cette croissance est organique.

Par segment, l’activité Supply a augmenté ses ventes de 16,4%, sa branche Solutions a augmenté les siennes de 16% tandis que les Services ont vu leur chiffre d’affaires grimper de 21%. Les revenus générés par le cloud ont bondi de 58%.

La société a généré un Ebitda de 197 millions d’euros en 2019 contre 153 millions d’euros l’année précédente. À périmètre constant, l’Ebitda a progressé de 13,2% à environ 173 millions d’euros. Le résultat net consolidé s’est amélioré de 23,6% pour atteindre près de 100 millions d’euros. Quant à la trésorerie, elle a augmenté de 45,4% à 349 millions d’euros, permettant une nette amélioration de l’endettement financier net à périmètre constant, lequel passe de 163 millions d’euros à 34 millions d’euros. « Il est remarquable que nous ayons pu atteindre ce résultat tout en transformant l’organisation ainsi que le fonds de roulement net », affirme le PDG du grossiste suisse, Gustavo Möller-Hergt.

Ces excellents résultats permettent au troisième distributeur européen de s’engager dans différents chantiers. Au programme donc pour 2020, l’intégration complète des acquisitions réalisées en Europe de l’Est, notamment en Pologne, et l’accroissement de sa part de marché dans la fourniture de produits dans les pays où l’entreprise n’a pas encore de position dominante. L’accent sera également mis sur la croissance des activités Solutions et Services et le déploiement de plateformes pour l’IoT, la cybersécurité et le streaming. La société annonce enfin de nouvelles acquisitions « motivées géographiquement ou technologiquement ».

Also prévoit par ailleurs de porter son Ebitda entre 210 et 220 millions d’euros en 2020 et de 250 à 310 millions d’euros à moyen terme.