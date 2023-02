Malgré un léger repli au quatrième trimestre, le poids lourd américain de la distribution de produits, de logiciels et de services IT a bouclé un exercice 2022 record. Avec des ventes nettes de 10,4 milliards de dollars, Insight voit son chiffre d’affaires progresser de 11% d’une année sur l’autre. Tous les indicateurs sont au vert avec une marge brute en hausse de 13%, un bénéfice d’exploitation (413,7M$) en hausse de 25% et un bénéfice dilué par action ajusté (9,11$) en hausse de 28%.

« Nous sommes particulièrement encouragés par nos résultats, car nous avons réalisé cette performance exceptionnelle dans un environnement macroéconomique en décélération au second semestre de 2022 », déclare dans un communiqué Joyce Mullen, la présidente du groupe.

La dégradation de l’environnement économique a effectivement conduit à un recul de 2% de l’activité au quatrième trimestre avec des ventes nettes de 2,5 Md$. Les ventes nettes de produits sont en baisse de 4% à 2,1 Md$ alors que les ventes nettes de services progressent de 9% à 383 M$.

Au niveau géographique, la région EMEA affiche le plus fort recul avec un chiffre d’affaires de 375M$ en baisse de 12%, contre -1% pour l’Amérique du Nord et -2% pour la région APAC.

Malgré ce tassement des ventes, la marge brute consolidée progresse de 9% (420,6M$), le bénéfice d’exploitation consolidé de 22% (114M$) et le bénéfice dilué par action (2,53$) de 28% en excluant les fluctuations des taux de change.

Lors de sa conférence avec les analystes, Joyce Mullen a insisté sur la place importante qu’auront les acquisitions dans la stratégie du groupe. « Nous débutons 2023 avec une de capacité de financement de près de 1,5 Md$ pour alimenter cette stratégie », a-t-elle déclaré, tout en précisant qu’elles viseraient à « soutenir nos activités de solutions dans les domaines en croissance tels que le cloud, la data, l’IA et le cyber ».